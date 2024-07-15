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Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем
Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем
Из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителей просят запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T14:30
2024-07-15T14:53
крым
керчь
тамань
крымский мост
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл –РИА Новости Крым. Из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителей просят запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Кроме того, водителей, которые направляются в поселки Тамань и Волна, также призывают объезжать трассу Новороссийск - Керчь."В связи с большим накоплением транспорта на трассе Новороссийск –Керчь (130 км) просим вас использовать альтернативные маршруты движения. Движение для грузового транспорта по автомобильной дороге Новороссийск- Керчь не ограничено, однако его движение усугубляет заторовую ситуацию", - подчеркнули в Госавтоинспекции.Со стороны Керчи также образовалась пробка. По состоянию на 14 часов очередь насчитывала 325 транспортных средств. Время ожидания около часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: сколько ждать проездаМорской транспорт в Севастополе возобновил движениеКрымский мост открыт для проезда
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крым, керчь, тамань, крымский мост, новости крыма, транспорт, логистика, видео
Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем

Из-за большой пробки к Крымскому мосту водителей просят выбирать объезд и запасаться водой

14:30 15.07.2024 (обновлено: 14:53 15.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл –РИА Новости Крым. Из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителей просят запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.
"В очереди со стороны Тамани находятся 1100 транспортных средств, время ожидания около 3 часов. В связи с высокими температурными показателями призываем водителей обеспечить наличие воды в автомобилях. Кроме того, сообщаем об альтернативном сухопутном маршруте в Республику Крым", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани.
Кроме того, водителей, которые направляются в поселки Тамань и Волна, также призывают объезжать трассу Новороссийск - Керчь.
"В связи с большим накоплением транспорта на трассе Новороссийск –Керчь (130 км) просим вас использовать альтернативные маршруты движения. Движение для грузового транспорта по автомобильной дороге Новороссийск- Керчь не ограничено, однако его движение усугубляет заторовую ситуацию", - подчеркнули в Госавтоинспекции.
Со стороны Керчи также образовалась пробка. По состоянию на 14 часов очередь насчитывала 325 транспортных средств. Время ожидания около часа.
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