https://crimea.ria.ru/20240715/zatory-na-vezde-v-krym-voditeley-prizyvayut-zapastis-vodoy-i-vremenem-1138866999.html

Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем

Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем

Из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителей просят запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T14:30

2024-07-15T14:30

2024-07-15T14:53

крым

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл –РИА Новости Крым. Из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителей просят запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Кроме того, водителей, которые направляются в поселки Тамань и Волна, также призывают объезжать трассу Новороссийск - Керчь."В связи с большим накоплением транспорта на трассе Новороссийск –Керчь (130 км) просим вас использовать альтернативные маршруты движения. Движение для грузового транспорта по автомобильной дороге Новороссийск- Керчь не ограничено, однако его движение усугубляет заторовую ситуацию", - подчеркнули в Госавтоинспекции.Со стороны Керчи также образовалась пробка. По состоянию на 14 часов очередь насчитывала 325 транспортных средств. Время ожидания около часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: сколько ждать проездаМорской транспорт в Севастополе возобновил движениеКрымский мост открыт для проезда

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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