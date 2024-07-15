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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T10:07
2024-07-15T10:08
севастополь
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морской транспорт
логистика
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс.Рейд перекрыли около 9 утра, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя час ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.
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севастополь, новости крыма, морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе открыли рейд после часового ограничения

10:07 15.07.2024 (обновлено: 10:08 15.07.2024)
 
© Telegram Дептранс СевастополяПаромы в Севастополе
Паромы в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс.
Рейд перекрыли около 9 утра, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя час ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.
"Уважаемые пассажиры! Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - проинформировали в дептрансе.
Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.
 
СевастопольНовости КрымаМорской транспортЛогистикаПаромы и катера в Севастополе
 
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