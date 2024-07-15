https://crimea.ria.ru/20240715/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1138862207.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T10:07

2024-07-15T10:07

2024-07-15T10:08

севастополь

новости крыма

морской транспорт

логистика

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в понедельник утром. Об этом сообщил городской дептранс.Рейд перекрыли около 9 утра, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя час ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.Как сообщалось, в ночь на понедельник на два часа перекрывали движение по Крымскому мосту. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на данный момент движение осуществляется штатно, однако образовались большие очереди. На данный момент проезда с обеих сторон ожидают более 1500 автомобилей.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе