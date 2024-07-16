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У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа - РИА Новости Крым, 16.07.2024
У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
С утра во вторник у досмотровых пунктов Крымского моста выросла большая пробка со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T06:08
2024-07-16T06:08
2024-07-16T06:53
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. С утра во вторник у досмотровых пунктов Крымского моста выросла большая пробка со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет – выезд из Крыма свободен.Накануне Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край
У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
Проезда по Крымскому мосту ожидают 975 машин со стороны Тамани
06:08 16.07.2024 (обновлено: 06:53 16.07.2024)