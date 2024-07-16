https://crimea.ria.ru/20240716/u-krymskogo-mosta-stoit-975-mashin--ozhidanie-proezda-prevyshaet-tri-chasa-1138883708.html

У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа

У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа - РИА Новости Крым, 16.07.2024

У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа

С утра во вторник у досмотровых пунктов Крымского моста выросла большая пробка со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T06:08

2024-07-16T06:08

2024-07-16T06:53

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. С утра во вторник у досмотровых пунктов Крымского моста выросла большая пробка со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет – выезд из Крыма свободен.Накануне Госавтоинспекция Кубани из-за автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани рекомендовала автомобилистам запасаться водой и рассчитывать время, а также по возможности воспользоваться альтернативным сухопутным коридором.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край