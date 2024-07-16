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Находящегося в розыске жителя Харькова будут судить в Крыму
Находящегося в розыске жителя Харькова будут судить в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Находящегося в розыске жителя Харькова будут судить в Крыму
Бывший студент из Харькова, находящийся в международном розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в 2013 году на... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T12:21
2024-07-16T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Бывший студент из Харькова, находящийся в международном розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в 2013 году на территории поселка Партенит. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. По данным следствия, ночью 25 сентября 2013 года в одном из общежитий Партенита произошел конфликт между двумя студентами колледжа, которые вместе прибыли на практику из Харькова. В рамках расследования уголовных дел прошлых лет сотрудники СК вместе с коллегами из МВД детально восстановили обстоятельства преступления. Установлено, что сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся. Сейчас он объявлен в международный розыск. Прокуратура города Алушта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 29-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для заочного рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыскеУбил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под судМигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве
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закон и право, алушта, новости крыма, крым, крымский следком, прокуратура республики крым, общество
Находящегося в розыске жителя Харькова будут судить в Крыму
Находящегося в розыске жителя Харькова будут заочно судить в Крыму
12:21 16.07.2024 (обновлено: 12:30 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Бывший студент из Харькова, находящийся в международном розыске, заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в 2013 году на территории поселка Партенит. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, ночью 25 сентября 2013 года в одном из общежитий Партенита произошел конфликт между двумя студентами колледжа, которые вместе прибыли на практику из Харькова.
"В помещении душевой один нанес другому многочисленные удары по голове, в результате чего потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в алуштинскую горбольницу. В последующем юноша был переведен в харьковское медучреждение, где спустя полгода от осложнений после полученных травм скончался", - рассказали в ведомстве.
В рамках расследования уголовных дел прошлых лет сотрудники СК вместе с коллегами из МВД детально восстановили обстоятельства преступления.
Установлено, что сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся. Сейчас он объявлен в международный розыск.
Прокуратура города Алушта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 29-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для заочного рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Крыма.
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