Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/kakoy-segodnya-prazdnik-16-iyulya-1129958262.html
Какой сегодня праздник: 16 июля
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Какой сегодня праздник: 16 июля
В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T00:00
2024-07-16T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/81/1100168188_0:0:1978:1112_1920x0_80_0_0_ab1d4f385e2ff75d7b944ad1d3977cee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.Что празднуют в мире16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.Знаменательные событияВ 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.Кто родилсяСегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".Еще в этот день родились советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Ада Роговцева.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/81/1100168188_122:0:1605:1112_1920x0_80_0_0_cad425ba886c2701fff62f7109b30bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 июля

Что празднуют в России и мире 16 июля

00:00 16.07.2024
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоМеждународный день защиты детей в Симферополе
Международный день защиты детей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.

Что празднуют в мире

16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.
Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.

Знаменательные события

В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.
16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.
В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.

Кто родился

Сегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.
В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".
Еще в этот день родились советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Ада Роговцева.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия и готовит обвинения
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
21:43В России запатентовали уникальный способ лечения рака
21:15В Ялте начались общественные слушания по изменениям в Генплан
20:48В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали
20:20О человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музей
19:52Два лесных пожара локализовали на Кубани
19:22Огонь распространяется по Карадагу в Крыму – площадь пожара растет
19:10Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров
18:44В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
18:16Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
17:47Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
17:34Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
17:14Пожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания
17:02Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%
16:52Крупный пожар под Новороссийском локализовали
Лента новостейМолния