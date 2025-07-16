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Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Какой сегодня праздник: 16 июля
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Какой сегодня праздник: 16 июля
В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-16T00:00
2025-07-13T15:54
праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.Что празднуют в мире16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.Знаменательные событияВ 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.Кто родилсяСегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".Еще в этот день родился советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 июля

Что празднуют в России и мире 16 июля

00:00 16.07.2025
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоМеждународный день защиты детей в Симферополе
Международный день защиты детей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день в 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба и Григорий Лепс.

Что празднуют в мире

16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.
Еще сегодня можно отметить День вкусной еды, День благодарности морской свинке и поздравить с именинами Филиппов, Анатолиев, Василиев, Константинов, Александров.

Знаменательные события

В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов в для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток.
16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.
В 1965 состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Строительство продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Высота скалы над туннелем превышает два километра.

Кто родился

Сегодня свой день рождения отмечает астролог с мировым именем Павел Глоба. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Российского "Нострадамуса" научил предсказывать будущее его родной дед Иван Гантимуров – астролог, врач и человек энциклопедических знаний, он передал внуку старинные астрологические книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.
В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя".
Еще в этот день родился советский и российский поэт-песенник, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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