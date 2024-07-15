https://crimea.ria.ru/20240715/v-rossii-zavershilsya-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu--skolko-prizvali-1138880875.html

В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали

В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали

В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек, весенний призыв завершен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T20:48

2024-07-15T20:48

2024-07-15T20:48

весенний призыв

новости

россия

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек, весенний призыв завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.При этом, в научные и научно-производственные подразделения направили 575 ребят, а в спортивные роты – 200, все они члены сборной России по олимпийским видам спорта, уточнили в ведомстве.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах страны (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач спецоперации призывники не направлялись, напомнили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что в этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее.Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служитьИз журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошелМобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весенний призыв, новости, россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф