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В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали
В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали
В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек, весенний призыв завершен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T20:48
2024-07-15T20:48
весенний призыв
новости
россия
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек, весенний призыв завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.При этом, в научные и научно-производственные подразделения направили 575 ребят, а в спортивные роты – 200, все они члены сборной России по олимпийским видам спорта, уточнили в ведомстве.Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах страны (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач спецоперации призывники не направлялись, напомнили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что в этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее.Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служитьИз журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошелМобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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весенний призыв, новости, россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
В России завершился призыв на военную службу – сколько призвали

Весенний призыв граждан на военную службу завершился – призвано 150 тысяч человек

20:48 15.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек, весенний призыв завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ.

При этом, в научные и научно-производственные подразделения направили 575 ребят, а в спортивные роты – 200, все они члены сборной России по олимпийским видам спорта, уточнили в ведомстве.
Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах страны (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач спецоперации призывники не направлялись, напомнили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в этом году в России впервые проходит набор на срочную службу призывников в возрасте до 30 лет, а не до 27-ми, как это было ранее.
Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.
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Весенний призывНовостиРоссияВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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