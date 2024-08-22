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Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T21:40
2024-08-22T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.Тем же решением упразднен Совет при президенте России по русскому языку."Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документеПредседателем нового совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Владимир Путин утвердил своего советника Елену Ямпольскую."Ямпольская Е.А. - советник президента Российской Федерации (председатель совета)", - указано в списке участников совета.Также Путин включил в состав совета актрису Екатерину Гусеву, внука советского писателя Михаила Шолохова, депутата Госдумы Александра Шолохова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, главу Россотрудничества Евгения Примакова.Кроме того, в состав совета вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор института имени Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и многие другие.
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владимир путин (политик), новости, закон и право, россия, культура, общество
Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Путин подписал указ об образовании Совета по госполитике в сфере поддержки русского языка

21:40 22.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ", - говорится в указе.
Тем же решением упразднен Совет при президенте России по русскому языку.
"Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе
Председателем нового совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Владимир Путин утвердил своего советника Елену Ямпольскую.
"Ямпольская Е.А. - советник президента Российской Федерации (председатель совета)", - указано в списке участников совета.
Также Путин включил в состав совета актрису Екатерину Гусеву, внука советского писателя Михаила Шолохова, депутата Госдумы Александра Шолохова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, главу Россотрудничества Евгения Примакова.
Кроме того, в состав совета вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор института имени Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и многие другие.
 
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