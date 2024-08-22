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Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Путин создал Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T21:40

2024-08-22T21:40

2024-08-22T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.Тем же решением упразднен Совет при президенте России по русскому языку."Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документеПредседателем нового совета по государственной политике в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Владимир Путин утвердил своего советника Елену Ямпольскую."Ямпольская Е.А. - советник президента Российской Федерации (председатель совета)", - указано в списке участников совета.Также Путин включил в состав совета актрису Екатерину Гусеву, внука советского писателя Михаила Шолохова, депутата Госдумы Александра Шолохова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, главу Россотрудничества Евгения Примакова.Кроме того, в состав совета вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор института имени Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и многие другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, закон и право, россия, культура, общество