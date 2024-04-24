"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
Из Симферополя в весенний призыв отправились служить на флот и в ЮВО 70 новобранцев
В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым. После построения, напутствия от ветеранов, военных, родителей и властей, молодых бойцов благословил священник и передал каждому карманный молитвенник.
Теперь 70 новобранцев ждет курс молодого бойца, после чего их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа.
Среди весенних призывников – сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков.
© РИА Новости КрымСотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
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Сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
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Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
3 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСвященник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
4 из 6
Священник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
5 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
6 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 6
Сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
© РИА Новости Крым
2 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 6
Священник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
© РИА Новости Крым
5 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым