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"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить - РИА Новости Крым, 24.04.2024
"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:21
2024-04-24T19:21
крым
весенний призыв
армия и флот
новости
общество
патриотическое воспитание
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
южный военный округ
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В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым. После построения, напутствия от ветеранов, военных, родителей и властей, молодых бойцов благословил священник и передал каждому карманный молитвенник.Теперь 70 новобранцев ждет курс молодого бойца, после чего их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. Среди весенних призывников – сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, весенний призыв, армия и флот, новости, общество, патриотическое воспитание, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), южный военный округ, симферополь, видео
"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить

Из Симферополя в весенний призыв отправились служить на флот и в ЮВО 70 новобранцев

19:21 24.04.2024
 
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В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым. После построения, напутствия от ветеранов, военных, родителей и властей, молодых бойцов благословил священник и передал каждому карманный молитвенник.
Теперь 70 новобранцев ждет курс молодого бойца, после чего их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа.
Среди весенних призывников – сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков.
© РИА Новости КрымСотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
Сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
1 из 6
Сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
2 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
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Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСвященник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
Священник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
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Священник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
5 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
6 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 6
Сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков отправился служить в рамках весеннего призыва в ВС РФ
© РИА Новости Крым
2 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 6
Священник во время отправления юношей в рамках весеннего призыва держит в руках молитвослов православного воина
© РИА Новости Крым
5 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 6
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
© РИА Новости Крым
 
КрымВесенний призывАрмия и флотНовостиОбществоПатриотическое воспитаниеВооруженные силы РоссииЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Южный военный округСимферопольВидео
 
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