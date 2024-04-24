https://crimea.ria.ru/20240424/vesennie-prizyvniki-pervye-70-novobrantsev-iz-kryma-otpravilis-sluzhit-1136825373.html

"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить

"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить - РИА Новости Крым, 24.04.2024

"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить

В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T19:21

2024-04-24T19:21

2024-04-24T19:21

крым

весенний призыв

армия и флот

новости

общество

патриотическое воспитание

вооруженные силы россии

чф рф (черноморский флот российской федерации)

южный военный округ

симферополь

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В Симферополе в рамках первой отправки новобранцев весеннего призыва в Вооруженные силы России состоялся торжественный митинг на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым. После построения, напутствия от ветеранов, военных, родителей и властей, молодых бойцов благословил священник и передал каждому карманный молитвенник.Теперь 70 новобранцев ждет курс молодого бойца, после чего их направят нести службу в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. Среди весенних призывников – сотрудник РИА Новости Крым Андрей Жуков.

крым

южный военный округ

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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