https://crimea.ria.ru/20240714/krymskiy-most-v-ocheredi-so-storony-tamani-600-mashin-1138855854.html

Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин

Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин

В восьми часам вечера в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 600 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T20:11

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крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В восьми часам вечера в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 600 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.Утром в воскресенье сообщалось, что в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 720 машин и время ожидания досмотра составляет три часа. После полудня образовалась также очередь из более чем 200 машин и со стороны Керчи. К двум часам дня она увеличилась. Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконНужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта

крымский мост

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край