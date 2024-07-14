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Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин
Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин
В восьми часам вечера в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 600 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T20:11
2024-07-14T20:11
2024-07-14T20:18
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В восьми часам вечера в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 600 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.Утром в воскресенье сообщалось, что в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 720 машин и время ожидания досмотра составляет три часа. После полудня образовалась также очередь из более чем 200 машин и со стороны Керчи. К двум часам дня она увеличилась. Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконНужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин
В очереди на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 600 машин
20:11 14.07.2024 (обновлено: 20:18 14.07.2024)