https://crimea.ria.ru/20240714/ochered-na-krymskiy-most-snova-silno-uvelichilas-1138845606.html

Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась

Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась

Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T14:06

2024-07-14T14:06

2024-07-14T14:09

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

керчь

керченский пролив

тамань

логистика

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани в очереди находится 480 машин. Время ожидания здесь вдвое больше.Утром в воскресенье сообщалось, что на Крымском мосту собралась трехчасовая очередь из 720 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, транспорт, новости крыма