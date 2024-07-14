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Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:06
2024-07-14T14:06
2024-07-14T14:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
керченский пролив
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транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани в очереди находится 480 машин. Время ожидания здесь вдвое больше.Утром в воскресенье сообщалось, что на Крымском мосту собралась трехчасовая очередь из 720 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, транспорт, новости крыма
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
В очереди на Крымский мост стоят 780 машин
14:06 14.07.2024 (обновлено: 14:09 14.07.2024)