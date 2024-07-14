Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240714/ochered-na-krymskiy-most-snova-silno-uvelichilas-1138845606.html
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:06
2024-07-14T14:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
керченский пролив
тамань
логистика
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9bd6c915ed1919a15db40f34dde438de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани в очереди находится 480 машин. Время ожидания здесь вдвое больше.Утром в воскресенье сообщалось, что на Крымском мосту собралась трехчасовая очередь из 720 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3561fbed47ed20ca58f86f0c0a115969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, транспорт, новости крыма
Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась

В очереди на Крымский мост стоят 780 машин

14:06 14.07.2024 (обновлено: 14:09 14.07.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания досмотра в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи составляет около часа, со стороны Тамани – до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди находится 480 машин. Время ожидания здесь вдвое больше.
Утром в воскресенье сообщалось, что на Крымском мосту собралась трехчасовая очередь из 720 машин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
14:16Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
14:06Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
13:45Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
13:31ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
13:28Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
13:10Ситуация на Крымском мосту - очереди с двух сторон
13:05Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
12:36Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
12:15"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
12:01Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет - Песков
11:35Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
11:27Главком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины
11:04День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код
10:50Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку
10:31Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу
09:51МИД РФ: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
09:43Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
09:36Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару
09:01На Крымском мосту собралась трехчасовая очередь
Лента новостейМолния