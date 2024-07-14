https://crimea.ria.ru/20240714/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1138837488.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Немного прохладнее будет в Симферополе, но на побережье жара продолжит бить рекорды, рассказали в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T00:01
2024-07-14T00:01
2024-07-14T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
судак
ялта
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Немного прохладнее будет в Симферополе, но на побережье жара продолжит бить рекорды, рассказали в республиканском гидрометцентре."Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет достигать +31…36 градусов, ночью +18…23, на побережье до +26", - сообщили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.На побережье будет еще жарче. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +24...26, днем поднимутся до отметки +36 градусов.Море у берегов Феодосии и Севастополя прогрето до +26 градусов, у берегов Ялты и Алушты до +25, у Евпатории и Черноморского до +24. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +25 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-v-krymu--zhdat-li-ponizheniya-temperatur-v-vykhodnye-1138818213.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается сильный ветер и жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Немного прохладнее будет в Симферополе, но на побережье жара продолжит бить рекорды, рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет достигать +31…36 градусов, ночью +18…23, на побережье до +26", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.
На побережье будет еще жарче. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +24...26, днем поднимутся до отметки +36 градусов.
Море у берегов Феодосии и Севастополя прогрето до +26 градусов, у берегов Ялты и Алушты до +25, у Евпатории и Черноморского до +24. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +25 градусов.