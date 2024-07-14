https://crimea.ria.ru/20240714/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1138837488.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Немного прохладнее будет в Симферополе, но на побережье жара продолжит бить рекорды, рассказали в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T00:01

2024-07-14T00:01

2024-07-14T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

судак

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода. Немного прохладнее будет в Симферополе, но на побережье жара продолжит бить рекорды, рассказали в республиканском гидрометцентре."Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет достигать +31…36 градусов, ночью +18…23, на побережье до +26", - сообщили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.На побережье будет еще жарче. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +24...26, днем поднимутся до отметки +36 градусов.Море у берегов Феодосии и Севастополя прогрето до +26 градусов, у берегов Ялты и Алушты до +25, у Евпатории и Черноморского до +24. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +25 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-v-krymu--zhdat-li-ponizheniya-temperatur-v-vykhodnye-1138818213.html

крым

симферополь

севастополь

судак

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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