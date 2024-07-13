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Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T00:01
2024-07-13T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
судак
евпатория
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +33...35 градусовВ Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем до +33…35.В Ялте и Алуште осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут до +28.. днем до 33 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии будет еще жарче. Ночью воздух будет прогрет до +26, днем до +36 градусов.Море у берегов Ялты, Алушты и Феодосии прогрето до +26, в Севастополе до +25, в Евпатории на градус прохладнее - +24. В Керченском проливе вода +25, в Азовском море - +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-v-krymu--zhdat-li-ponizheniya-temperatur-v-vykhodnye-1138818213.html
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Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается жара до +36 градусов и порывистый ветер

00:01 13.07.2024
 
© РИА Новости КрымКаяки на пляже
Каяки на пляже - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха будет достигать +31…36, ночью +20…25, на побережье до +28. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +33...35 градусов
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем до +33…35.
В Ялте и Алуште осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут до +28.. днем до 33 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии будет еще жарче. Ночью воздух будет прогрет до +26, днем до +36 градусов.
Море у берегов Ялты, Алушты и Феодосии прогрето до +26, в Севастополе до +25, в Евпатории на градус прохладнее - +24. В Керченском проливе вода +25, в Азовском море - +26 градусов.
Алушта - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 21:36Радио "Спутник в Крыму"
Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольСудакЕвпаторияЯлтаАлуштаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
23:09Главное за день: 12 июля
23:02Главные новости Крыма: 12 июля
22:54В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС
22:39Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
22:23"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
22:14Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
22:04Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
21:36Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
21:36Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
21:13"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
20:51Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
20:46Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву
20:38ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
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