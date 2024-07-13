https://crimea.ria.ru/20240713/vo-vlasti-tropicheskogo-vozdukha-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1138820520.html

Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T00:01

2024-07-13T00:01

2024-07-13T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

судак

евпатория

ялта

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451681_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_7bb96d97141aea5a648729cbd73011e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится жаркая и ветреная погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +33...35 градусовВ Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем до +33…35.В Ялте и Алуште осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут до +28.. днем до 33 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии будет еще жарче. Ночью воздух будет прогрет до +26, днем до +36 градусов.Море у берегов Ялты, Алушты и Феодосии прогрето до +26, в Севастополе до +25, в Евпатории на градус прохладнее - +24. В Керченском проливе вода +25, в Азовском море - +26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-v-krymu--zhdat-li-ponizheniya-temperatur-v-vykhodnye-1138818213.html

крым

симферополь

севастополь

судак

евпатория

ялта

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, судак, евпатория, ялта, алушта, новости крыма