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Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T10:15
2024-07-12T10:15
2024-07-12T10:15
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логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Хотя еще час назад в очереди со стороны Тамани стояли 70 машин.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, транспорт
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
В очереди на Крымский мост находится 290 автомобилей