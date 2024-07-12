https://crimea.ria.ru/20240712/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1138789678.html

Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час

Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час

На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T10:15

2024-07-12T10:15

2024-07-12T10:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

логистика

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_57ac8d54bcad28d6654d61a97874d98f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту утром в пятницу образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Хотя еще час назад в очереди со стороны Тамани стояли 70 машин.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, транспорт