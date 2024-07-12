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Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму
Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму
Одна из самых романтичных скульптурных групп в Крыму – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба", установленная в Мисхорском парке. Эта скульптура – "с продолжением". РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T08:07
2024-07-12T08:58
инфографика
мисхор
крым
история
юбк
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Одна из самых романтичных скульптурных групп в Крыму – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба", установленная в Мисхорском парке. Эта скульптура – "с продолжением". Ее создатель – Амандус Адамсон – сначала установил фигуры крымско-татарской девушки Арзы и разбойника Али-Бабы, опираясь на первую часть крымской легенды, а затем – скульптуру русалки в море около берега Мисхора, вспоминая окончание истории.Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.Легенда, напоминающая об исторических реалиях османского владычества в Крыму, вдохновила владельца Мисхорского парка князя Юсупова, и он заказал украшение парка академику Петербургской Академии художеств Амандусу Адамсону. Воплощенная в металле крымская легенда была отлита на заводе фирмы Моран в Петербурге. Скульптурная композиция из двух фигур была установлена в 1905 году, а бронзовая русалка появилась у берега спустя два года – в 1907 году.Академик Адамсон очень тщательно подошел к созданию скульптуры. Он привносит в одежду Арзы детали типичного костюма крымских татар – длинное распашное приталенное платье с белой рубашкой внизу, феску и головное покрывало, пояс, подчеркивающий стан. В руках Арзы держит кувшин для воды, распространенный у крымских татар – гугум.Разбойник подстерегает девушку у источника воды, которая очень ценилась местным населением в засушливом Крыму, а устроители фонтанов всегда поминались в молитвах. Это еще больше подчеркивает подлость и коварство похитителя.Если скульптурная группа в парке за более чем сто лет сохранилась в своем первоначальном виде, то русалочка имеет уже третье воплощение. Первая погибла от шторма, вторую скульптуру в конце 20-х годов прошлого века, сделанную по эскизам Адамсона, отлили и установили на том же месте его ученики. Во время Великой Отечественной войны "морская часть крымско-татарской легенды" получила множественные пулевые и осколочные "ранения", теперь она находится в коллекции музея "Поляна сказок" в Ялте. Современная версия была отлита и установлена в 1984 году.
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мисхор, крым, история, юбк, памятники крыма, крым в истории: секреты, факты, фото
Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в Крыму

Бронзовое воплощение крымской легенды: что крымчанки делали в турецких гаремах

08:07 12.07.2024 (обновлено: 08:58 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Р. Якименко / Перейти в фотобанкФонтан Арзи в Мисхоре
Фонтан Арзи в Мисхоре - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Р. Якименко
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Одна из самых романтичных скульптурных групп в Крыму – "Девушка Арзы и разбойник Али-Баба", установленная в Мисхорском парке. Эта скульптура – "с продолжением". Ее создатель – Амандус Адамсон – сначала установил фигуры крымско-татарской девушки Арзы и разбойника Али-Бабы, опираясь на первую часть крымской легенды, а затем – скульптуру русалки в море около берега Мисхора, вспоминая окончание истории.
Скульптурная группа в Крыму - Девушка Арзы и разбойник Али-Баба, установленная в Мисхорском паркеСкульптурная группа в Крыму - Девушка Арзы и разбойник Али-Баба, установленная в Мисхорском парке
Краткое содержание легенды такое: разбойник Али-Баба у фонтана, куда все женщины деревни ходили за водой, выследил и выкрал прекрасную Арзы для гарема турецкого султана. Не выдержала крымчанка разлуки с родиной, от тоски с новорожденным ребенком на руках бросилась в морскую пучину. Приплыла к родным берегам в образе русалки и смотрит на берег, где остался ее родной дом.
© tourprom.ruЭта русалка "живет" в Мисхоре с 1984 года.
Эта русалка живет в Мисхоре с 1984 года.
© tourprom.ru
Легенда, напоминающая об исторических реалиях османского владычества в Крыму, вдохновила владельца Мисхорского парка князя Юсупова, и он заказал украшение парка академику Петербургской Академии художеств Амандусу Адамсону. Воплощенная в металле крымская легенда была отлита на заводе фирмы Моран в Петербурге. Скульптурная композиция из двух фигур была установлена в 1905 году, а бронзовая русалка появилась у берега спустя два года – в 1907 году.
Академик Адамсон очень тщательно подошел к созданию скульптуры. Он привносит в одежду Арзы детали типичного костюма крымских татар – длинное распашное приталенное платье с белой рубашкой внизу, феску и головное покрывало, пояс, подчеркивающий стан. В руках Арзы держит кувшин для воды, распространенный у крымских татар – гугум.
Разбойник подстерегает девушку у источника воды, которая очень ценилась местным населением в засушливом Крыму, а устроители фонтанов всегда поминались в молитвах. Это еще больше подчеркивает подлость и коварство похитителя.
Если скульптурная группа в парке за более чем сто лет сохранилась в своем первоначальном виде, то русалочка имеет уже третье воплощение. Первая погибла от шторма, вторую скульптуру в конце 20-х годов прошлого века, сделанную по эскизам Адамсона, отлили и установили на том же месте его ученики. Во время Великой Отечественной войны "морская часть крымско-татарской легенды" получила множественные пулевые и осколочные "ранения", теперь она находится в коллекции музея "Поляна сказок" в Ялте. Современная версия была отлита и установлена в 1984 году.
 
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