https://crimea.ria.ru/20240711/grozy-i-peklo-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1133446559.html

Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг

Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг

На полуосторове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T00:00

2024-07-11T00:00

2024-07-11T00:00

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуосторове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…24; днем +34...36.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +31…33.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240710/prognoz-blagopriyatnyy-kogda-v-feodosii-razreshat-kupatsya-v-more-1138753150.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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