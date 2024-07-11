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Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг
Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг
На полуосторове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T00:00
2024-07-11T00:00
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуосторове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…24; днем +34...36.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +31…33.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240710/prognoz-blagopriyatnyy-kogda-v-feodosii-razreshat-kupatsya-v-more-1138753150.html
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РИА Новости Крым
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:00 11.07.2024
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуосторове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет достигать 33…38 градусов, ночью составит +21…26, в горах +18…20. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…24; днем +34...36.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +31…33.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вчера, 19:21
Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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