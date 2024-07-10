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Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи
Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи
Операторы мобильной связи ведут многоэтапную работу по защите от звонков мошенников на номера крымчан. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель гендиректора... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T09:52
2024-07-10T09:52
мошенничество
эксклюзивы риа новости крым
крым
евгений тазетдинов
общество
цифровизация
связь в крыму
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Операторы мобильной связи ведут многоэтапную работу по защите от звонков мошенников на номера крымчан. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель гендиректора управляющей компании одного из крымских операторов связи Евгений Тазетдинов.По его словам, борьбу с мошенниками ведет каждый оператор мобильной связи.Эта система не позволяет совершать звонки, которые не соответствуют заявленным параметрам номера инициатора разговора, уточнил он."Там достаточно сложная техническая история. Происходит идентификация того, кто звонит: номер, локация и так далее. И если есть какие-то сомнения, то номер блокируется и вызов не может быть осуществлен", – пояснил Тазетдинов.Комментируя одно из дел об административном правонарушении в отношении оператора связи, которое до сих пор рассматривается в суде высшей инстанции, он отметил, что звонок мошенника был осуществлен с иностранного номера легально, но проблемы возникли после."Оператор выполнил все условия в соответствии с законодательством, но там случилась заминка уже после пропуска оператором этого звонка. То есть действительно был идентифицирован иностранный звонок. Любые операторы иностранные звонки должны пропускать, если это легальный, и он был пропущен. А вот потом за шлюзовым оператором случилась неприятная история", – прокомментировал Тазетдинов.В начале июля в прокуратуре Крыма сообщили, что на рассмотрении суда находится дело о правонарушении оператора связи, который допустил пропуск в свою сеть соединение из иностранного государства с подменным телефонным номером, в результате чего мошенники похитили у крымчанина 262 тысячи рублей. Всего за 2023 год и истекший период 2024-го органы прокуратуры республики в отношении операторов связи возбудили шесть дел об административных правонарушениях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников
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мошенничество, крым, евгений тазетдинов, общество, цифровизация, связь в крыму, мобильная связь, новости крыма, видео
Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связи

Операторы мобильной связи в Крыму ведут многоэтапную работу по защите от мошенников

09:52 10.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Операторы мобильной связи ведут многоэтапную работу по защите от звонков мошенников на номера крымчан. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель гендиректора управляющей компании одного из крымских операторов связи Евгений Тазетдинов.
По его словам, борьбу с мошенниками ведет каждый оператор мобильной связи.
"Начиная от корректного оформления сим-карты на человека, который ее покупает, на актуальные паспортные данные и заканчивая системой "Антифрод" (anti-fraud – борьба с мошенничеством, англ. – ред.), к которой с 1 июня должны были подключиться все российские операторы, в том числе и крымские", – сказал Тазетдинов.
Эта система не позволяет совершать звонки, которые не соответствуют заявленным параметрам номера инициатора разговора, уточнил он.
"Там достаточно сложная техническая история. Происходит идентификация того, кто звонит: номер, локация и так далее. И если есть какие-то сомнения, то номер блокируется и вызов не может быть осуществлен", – пояснил Тазетдинов.
Комментируя одно из дел об административном правонарушении в отношении оператора связи, которое до сих пор рассматривается в суде высшей инстанции, он отметил, что звонок мошенника был осуществлен с иностранного номера легально, но проблемы возникли после.
"Оператор выполнил все условия в соответствии с законодательством, но там случилась заминка уже после пропуска оператором этого звонка. То есть действительно был идентифицирован иностранный звонок. Любые операторы иностранные звонки должны пропускать, если это легальный, и он был пропущен. А вот потом за шлюзовым оператором случилась неприятная история", – прокомментировал Тазетдинов.
В начале июля в прокуратуре Крыма сообщили, что на рассмотрении суда находится дело о правонарушении оператора связи, который допустил пропуск в свою сеть соединение из иностранного государства с подменным телефонным номером, в результате чего мошенники похитили у крымчанина 262 тысячи рублей. Всего за 2023 год и истекший период 2024-го органы прокуратуры республики в отношении операторов связи возбудили шесть дел об административных правонарушениях.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМошенничествоКрымЕвгений ТазетдиновОбществоЦифровизацияСвязь в КрымуМобильная связьНовости Крыма
 
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