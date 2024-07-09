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В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали
В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали
Крупный пожар вспыхнул на кровле жилого дома в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T15:22
2024-07-09T15:22
2024-07-09T15:24
ростовская область
новости
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс ростовской области
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул на кровле жилого дома в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.По информации чрезвычайного ведомства, для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техникиВ четверг утром стало известно о возгорании в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Огонь охватил площадь в 1600 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидированВ Мурманской области пожар на химическом предприятииПожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс ростовской области, эвакуация
В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали
Из горящей многоэтажки в Ростовской области эвакуированы 20 человек
15:22 09.07.2024 (обновлено: 15:24 09.07.2024)