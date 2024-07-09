https://crimea.ria.ru/20240709/v-rostovskoy-oblasti-gorit-zhilaya-mnogoetazhka--lyudey-evakuirovali-1138714409.html

В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали

В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Ростовской области горит жилая многоэтажка – людей эвакуировали

Крупный пожар вспыхнул на кровле жилого дома в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T15:22

2024-07-09T15:22

2024-07-09T15:24

ростовская область

новости

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

мчс ростовской области

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул на кровле жилого дома в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.По информации чрезвычайного ведомства, для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техникиВ четверг утром стало известно о возгорании в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Огонь охватил площадь в 1600 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидированВ Мурманской области пожар на химическом предприятииПожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс ростовской области, эвакуация