https://crimea.ria.ru/20240709/pozhar-v-batayske-potushili--iz-ognya-spasli-domashnikh-pitomtsev-1138722826.html

Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев

Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев

В Ростовской области сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме, откуда были эвакуированы 20 жителей. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T19:05

2024-07-09T19:05

2024-07-09T19:05

ростовская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ростовской области сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме, откуда были эвакуированы 20 жителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Крупный пожар вспыхнул на кровле четырехэтажного дома в Батайске во вторник, его площадь превысила пятьсот квадратных метров. В тушении был задействован пожарный поезд, всего на месте работали более 80 специалистов и 26 единиц техники.В ходе происшествия никто из людей не пострадал, пожарные спасли из квартир домашних питомцев, фотографии которых публикует МЧС, - шиншиллу, трех котов, маленького котенка и собаку.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сгорел грузовикКрупный пожар на Кубани - горит торговый центрПожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, общество