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Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
В Ростовской области сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме, откуда были эвакуированы 20 жителей. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T19:05
2024-07-09T19:05
ростовская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ростовской области сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме, откуда были эвакуированы 20 жителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Крупный пожар вспыхнул на кровле четырехэтажного дома в Батайске во вторник, его площадь превысила пятьсот квадратных метров. В тушении был задействован пожарный поезд, всего на месте работали более 80 специалистов и 26 единиц техники.В ходе происшествия никто из людей не пострадал, пожарные спасли из квартир домашних питомцев, фотографии которых публикует МЧС, - шиншиллу, трех котов, маленького котенка и собаку.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сгорел грузовикКрупный пожар на Кубани - горит торговый центрПожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
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РИА Новости Крым
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ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, общество
Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев

В Роствоской области полностью потушили пожар в многоэтажке – спасены шиншилла и 4 кота

19:05 09.07.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
Пожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ростовской области сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме, откуда были эвакуированы 20 жителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Крупный пожар вспыхнул на кровле четырехэтажного дома в Батайске во вторник, его площадь превысила пятьсот квадратных метров. В тушении был задействован пожарный поезд, всего на месте работали более 80 специалистов и 26 единиц техники.
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в жилом доме. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.
В ходе происшествия никто из людей не пострадал, пожарные спасли из квартир домашних питомцев, фотографии которых публикует МЧС, - шиншиллу, трех котов, маленького котенка и собаку.
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