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Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый

Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый

Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч восемь лет назад задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T17:12

2024-06-28T17:12

2024-06-28T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч восемь лет назад задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако из-за того, что с момента совершения преступления прошло много времени, подозреваемому удалось покинуть территорию полуострова и скрыться. Его объявили в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым смогли установить местонахождение злоумышленника.Мужчину доставили в ОМВД России по Черноморскому району для проведения следственных действий. Он находится под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назадЖителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давностиВ Крыму раскрыли тяжкое преступление 15-летней давности

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2024

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