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Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый
Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый
Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч восемь лет назад задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T17:12
2024-06-28T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч восемь лет назад задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако из-за того, что с момента совершения преступления прошло много времени, подозреваемому удалось покинуть территорию полуострова и скрыться. Его объявили в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым смогли установить местонахождение злоумышленника.Мужчину доставили в ОМВД России по Черноморскому району для проведения следственных действий. Он находится под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назадЖителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давностиВ Крыму раскрыли тяжкое преступление 15-летней давности
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Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый

Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч 8 лет назад задержан в Петербурге

17:12 28.06.2024 (обновлено: 17:13 28.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Подозреваемый в похищении в Крыму катера за 740 тысяч восемь лет назад задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"В 2017 году в ОМВД России по Черноморскому району обратился 37-летний местный житель, который сообщил, что летом 2016 года в селе Оленевка под угрозой физической расправы отдыхающий открыто похитил у него катер стоимостью 740 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако из-за того, что с момента совершения преступления прошло много времени, подозреваемому удалось покинуть территорию полуострова и скрыться. Его объявили в федеральный розыск.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым смогли установить местонахождение злоумышленника.

"Крымские оперативники во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Санкт-Петербургу и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге по месту его проживания", - уточняют в МВД РК.

Мужчину доставили в ОМВД России по Черноморскому району для проведения следственных действий. Он находится под домашним арестом.
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