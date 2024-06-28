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Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
Перед Крымским мостом на подъездах к досмотровым пунктам к 17 часам дня в пятницу в очереди находятся 504 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T17:04
2024-06-28T17:04
2024-06-28T17:05
мост
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на подъездах к досмотровым пунктам к 17 часам дня в пятницу в очереди находятся 504 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Уточняется, что стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Ранее в час дня сообщалось, что очередь на Крымском мосту выросла в два раза.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту В Севастополе вводят общегородской проездной билет На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мост, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
В очереди на Крымский мост стоят более 500 машин
17:04 28.06.2024 (обновлено: 17:05 28.06.2024)