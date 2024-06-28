https://crimea.ria.ru/20240628/dvukhchasovaya-ochered-na-podezde-k-krymskomu-mostu-zastryali-504-mashiny-1138439509.html

Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины

Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины

Перед Крымским мостом на подъездах к досмотровым пунктам к 17 часам дня в пятницу в очереди находятся 504 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T17:04

2024-06-28T17:04

2024-06-28T17:05

мост

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на подъездах к досмотровым пунктам к 17 часам дня в пятницу в очереди находятся 504 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Уточняется, что стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Ранее в час дня сообщалось, что очередь на Крымском мосту выросла в два раза.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту В Севастополе вводят общегородской проездной билет На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости

крымский мост

керчь

тамань

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мост, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив