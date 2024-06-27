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В Туапсе закрывают порт – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Туапсе закрывают порт – причина
В Туапсе закрывают порт – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Туапсе закрывают порт – причина
В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T10:32
2024-06-27T10:35
туапсе
учения
кубань
краснодарский край
армия и флот
морской транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.На это время будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, отметили власти.И призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проходят учения военных. Иногда в целях безопасности в районе стрельб ограничивают движение морского транспорта. На той неделе в Новороссийске отработали практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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РИА Новости Крым
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туапсе, учения, кубань, краснодарский край, армия и флот, морской транспорт, новости
В Туапсе закрывают порт – причина

В субботу в Туапсе на четыре часа закрывают движение судов в порту из-за учений

10:32 27.06.2024 (обновлено: 10:35 27.06.2024)
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.
"29 июня с 11.00 до 15.00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб с молов порта Туапсе", - сказано в сообщении.
На это время будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, отметили власти.
И призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проходят учения военных. Иногда в целях безопасности в районе стрельб ограничивают движение морского транспорта.
На той неделе в Новороссийске отработали практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
 
ТуапсеУченияКубаньКраснодарский крайАрмия и флотМорской транспортНовости
 
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