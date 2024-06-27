https://crimea.ria.ru/20240627/v-tuapse-zakryvayut-port--prichina--1138394290.html
В Туапсе закрывают порт – причина
В Туапсе закрывают порт – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Туапсе закрывают порт – причина
В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T10:32
2024-06-27T10:32
2024-06-27T10:35
туапсе
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кубань
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морской транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.На это время будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, отметили власти.И призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проходят учения военных. Иногда в целях безопасности в районе стрельб ограничивают движение морского транспорта. На той неделе в Новороссийске отработали практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туапсе, учения, кубань, краснодарский край, армия и флот, морской транспорт, новости
В Туапсе закрывают порт – причина
В субботу в Туапсе на четыре часа закрывают движение судов в порту из-за учений
10:32 27.06.2024 (обновлено: 10:35 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.
"29 июня с 11.00 до 15.00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб с молов порта Туапсе", - сказано в сообщении.
На это время будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, отметили власти.
И призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проходят учения военных. Иногда в целях безопасности в районе стрельб ограничивают движение морского транспорта.
На той неделе в Новороссийске отработали
практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.