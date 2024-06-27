https://crimea.ria.ru/20240627/v-tuapse-zakryvayut-port--prichina--1138394290.html

В Туапсе закрывают порт – причина

В Туапсе закрывают порт – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Туапсе закрывают порт – причина

В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T10:32

2024-06-27T10:32

2024-06-27T10:35

туапсе

учения

кубань

краснодарский край

армия и флот

морской транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Туапсе в субботу закроют рейд в порту и на подходе к нему из-за учений военных. Об этом предупредили в городской администрации.На это время будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, отметили власти.И призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проходят учения военных. Иногда в целях безопасности в районе стрельб ограничивают движение морского транспорта. На той неделе в Новороссийске отработали практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

туапсе

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, учения, кубань, краснодарский край, армия и флот, морской транспорт, новости