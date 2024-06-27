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Крымский мост закрыт для автотранспорта - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Крымский мост закрыт для автотранспорта
Крымский мост закрыт для автотранспорта - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Крымский мост закрыт для автотранспорта
На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:06
2024-06-27T15:25
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объект
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крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, новости, тамань, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Крымский мост закрыт для автотранспорта

Движение по Крымскому мосту остановлено

15:06 27.06.2024 (обновлено: 15:25 27.06.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Крымский мостКрымКерчьКерченский проливНовостиТаманьБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаНовости Крыма
 
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