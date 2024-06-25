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Память депортированных народов почтили в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Память депортированных народов почтили в Крыму – видео
Память депортированных народов почтили в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Память депортированных народов почтили в Крыму – видео
Память жертв депортации почтили в столице Крыма. К стеле памяти возле ботанического сада имени Багрова в Симферополе возложили цветы. Была объявлена минута... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:15
2024-06-25T11:50
крым
симферополь
день памяти жертв депортации народов крыма
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видео
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИ Новости Крым. Память жертв депортации почтили в столице Крыма. К стеле памяти возле ботанического сада имени Багрова в Симферополе возложили цветы. Была объявлена минута молчания.24 июня – день депортации из Крыма армян, болгар и греков.Депортация проводилась по обвинениям органов власти СССР в "массовом дезертирстве" из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. Иосиф Сталин подписал указ, в котором депортированные народы назывались "немецкими пособниками".В конце июня 1944 года были депортированы 15 тысяч греков, 12 тысяч болгар, более 9, 5 тысяч армян и представителей некоторых других народов. Операция по выселению болгар, греков, армян, проводилась в один день.Людей высылали в основном в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Башкирию, на Урал. Недвижимое имущество конфисковали. Выселенных поместили в спецпоселения с ограничением по перемещению и именовали спецпоселенцами.Указом президиума Верховного Совета СССР в марте 1956 года были сняты ограничения с греков, болгар, армян и членов их семей. Они могли покинуть спецпоселение, но разрешения на возвращение в Крым им не дали, а конфискованное имущество не вернули.В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. 21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летКрымские итальянцы: депортация и реабилитацияКрымские итальянцы: история депортации
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крым, симферополь, день памяти жертв депортации народов крыма, общество, крым в великой отечественной войне, история, видео, новости крыма, видео
Память депортированных народов почтили в Крыму – видео

В Симферополе почтили память жертв депортации

11:15 25.06.2024 (обновлено: 11:50 25.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИ Новости Крым. Память жертв депортации почтили в столице Крыма. К стеле памяти возле ботанического сада имени Багрова в Симферополе возложили цветы. Была объявлена минута молчания.
24 июня – день депортации из Крыма армян, болгар и греков.
Депортация проводилась по обвинениям органов власти СССР в "массовом дезертирстве" из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны. Иосиф Сталин подписал указ, в котором депортированные народы назывались "немецкими пособниками".
В конце июня 1944 года были депортированы 15 тысяч греков, 12 тысяч болгар, более 9, 5 тысяч армян и представителей некоторых других народов. Операция по выселению болгар, греков, армян, проводилась в один день.
Людей высылали в основном в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Башкирию, на Урал. Недвижимое имущество конфисковали. Выселенных поместили в спецпоселения с ограничением по перемещению и именовали спецпоселенцами.
Указом президиума Верховного Совета СССР в марте 1956 года были сняты ограничения с греков, болгар, армян и членов их семей. Они могли покинуть спецпоселение, но разрешения на возвращение в Крым им не дали, а конфискованное имущество не вернули.
В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. 21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".
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