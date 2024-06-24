https://crimea.ria.ru/20240624/rezhim-kto-otmenen-v-makhachkale-i-derbente-1138317858.html

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T09:04

2024-06-24T09:04

2024-06-24T09:38

режим кто

национальный антитеррористический комитет (нак).

происшествия

дербент

махачкала

новости

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.В воскресенье в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону.НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТОВ Махачкале ликвидировали четырех боевиков

дербент

махачкала

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режим кто, национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, дербент, махачкала, новости, антитеррор