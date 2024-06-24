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Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:04
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национальный антитеррористический комитет (нак).
происшествия
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новости
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.В воскресенье в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону.НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТОВ Махачкале ликвидировали четырех боевиков
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режим кто, национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, дербент, махачкала, новости, антитеррор
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

Контртеррористическая операция в Дербенте и Махачкале завершена

09:04 24.06.2024 (обновлено: 09:38 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Фото очевидцаПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"24 июня 2024 года в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента Республики Дагестан отменен", - говорится в сообщении.
В воскресенье в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону.
НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.
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Режим КТОНациональный антитеррористический комитет (НАК).ПроисшествияДербентМахачкалаНовостиАнтитеррор
 
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