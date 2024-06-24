https://crimea.ria.ru/20240624/rezhim-kto-otmenen-v-makhachkale-i-derbente-1138317858.html
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:04
2024-06-24T09:04
2024-06-24T09:38
режим кто
национальный антитеррористический комитет (нак).
происшествия
дербент
махачкала
новости
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138311678_0:29:1068:630_1920x0_80_0_0_5a8f8080f0e266d9d994be87dae84527.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.В воскресенье в этих двух городах вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ. После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону.НАК сообщал о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти6 полицейских убиты и 12 ранены: в Дагестане введен режим КТОВ Махачкале ликвидировали четырех боевиков
дербент
махачкала
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138311678_228:0:1068:630_1920x0_80_0_0_a7fad5d802f81748f9100d260766fa15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
режим кто, национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, дербент, махачкала, новости, антитеррор
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
Контртеррористическая операция в Дербенте и Махачкале завершена
09:04 24.06.2024 (обновлено: 09:38 24.06.2024)