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В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков

Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T22:00

2024-06-23T22:00

2024-06-23T22:05

махачкала

происшествия

дагестан

режим кто

новости

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.Ранее стало известно о ликвидации двух преступников.В 18:47 МВД региона сообщило о неизвестных, обстрелявших из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте. Сообщалось, что в результате стрельбы погиб один полицейский, еще один был ранен. Позже стало известно об убитом в церкви священнике.Позднее появилась информация о том, что в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС: один полицейский погиб, еще шестеро получили ранения. Также погиб охранник в церкви.После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону. Позже НАК сообщил, что в Дагестане введен режим контртеррористической операции.

махачкала

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, происшествия, дагестан, режим кто, новости