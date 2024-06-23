https://crimea.ria.ru/20240623/v-makhachkale-likvidirovali-chetyrekh-boevikov-1138315645.html
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T22:00
2024-06-23T22:00
2024-06-23T22:05
махачкала
происшествия
дагестан
режим кто
новости
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.Ранее стало известно о ликвидации двух преступников.В 18:47 МВД региона сообщило о неизвестных, обстрелявших из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте. Сообщалось, что в результате стрельбы погиб один полицейский, еще один был ранен. Позже стало известно об убитом в церкви священнике.Позднее появилась информация о том, что в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС: один полицейский погиб, еще шестеро получили ранения. Также погиб охранник в церкви.После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону. Позже НАК сообщил, что в Дагестане введен режим контртеррористической операции.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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махачкала, происшествия, дагестан, режим кто, новости
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков
22:00 23.06.2024 (обновлено: 22:05 23.06.2024)
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Четыре боевика ликвидированы в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.
Ранее стало известно
о ликвидации двух преступников.
"По информации на данный момент: В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", – написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
В 18:47 МВД региона сообщило о неизвестных, обстрелявших из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте. Сообщалось, что в результате стрельбы погиб один полицейский, еще один был ранен. Позже стало известно об убитом в церкви священнике.
Позднее появилась информация о том, что в Махачкале неизвестные на улице обстреляли пост ДПС: один полицейский погиб, еще шестеро получили ранения. Также погиб охранник в церкви.
После ЧП со стрельбой в городах был создан оперштаб и объявлен план "Перехват" по всему региону. Позже НАК сообщил, что в Дагестане введен режим контртеррористической операции.