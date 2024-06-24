https://crimea.ria.ru/20240624/ocheredi-na-krymskom-mostu-rastut-obstanovka-k-dannomu-chasu-1138329412.html
Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу
Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу
У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T17:02
2024-06-24T17:02
2024-06-24T17:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
новости крыма
кубань
тамань
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, керчь, новости крыма, кубань, тамань, логистика
Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу
Проезда по Крымскому мосту ожидают 575 машин из Керчи и Тамани
17:02 24.06.2024 (обновлено: 17:16 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 155 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают 420 машин. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины
, каждый час их число росло кратно
.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.