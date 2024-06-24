https://crimea.ria.ru/20240624/ocheredi-na-krymskom-mostu-rastut-obstanovka-k-dannomu-chasu-1138329412.html

Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу

Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу

У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T17:02

2024-06-24T17:02

2024-06-24T17:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

керчь

новости крыма

кубань

тамань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.

крымский мост

керчь

кубань

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, новости крыма, кубань, тамань, логистика