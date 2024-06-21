https://crimea.ria.ru/20240621/zhiteli-kerchi-zhaluyutsya-na-obilie-vodorosley-na-plyazhe-1138278742.html

Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже

Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже

Обилие водорослей на пляже "Московский", одном из двух официально разрешенных для купания в Керчи, в городской администрации объяснили естественным процессом. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T18:41

2024-06-21T18:41

2024-06-21T18:41

керчь

керченский пролив

черное море

природа

экология

администрация керчи

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Обилие водорослей на пляже "Московский", одном из двух официально разрешенных для купания в Керчи, в городской администрации объяснили естественным процессом.Информация с жалобами от местных жителей, что на этот пляж выбросило много морских водорослей, называемых камкой, и просьба убрать их с берега и воды появилась в интернете. Администрация дала ответ.Власти города со ссылкой на экологов заявляют, что эти водоросли очень полезны для акватории моря. Более того, выбрасывать или утилизировать морскую траву категорически запрещено. Неприятный запах сероводорода, который выделяет сухая камка, является мощным природным средством для предотвращения развития патологических микроорганизмов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пляжей открыты в СевастополеКачество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораВ Крыму развеяли новый фейк о закрытии пляжей

керчь

керченский пролив

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, керченский пролив, черное море, природа, экология, администрация керчи, новости крыма