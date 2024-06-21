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Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
Обилие водорослей на пляже "Московский", одном из двух официально разрешенных для купания в Керчи, в городской администрации объяснили естественным процессом. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T18:41
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керчь
керченский пролив
черное море
природа
экология
администрация керчи
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Обилие водорослей на пляже "Московский", одном из двух официально разрешенных для купания в Керчи, в городской администрации объяснили естественным процессом.Информация с жалобами от местных жителей, что на этот пляж выбросило много морских водорослей, называемых камкой, и просьба убрать их с берега и воды появилась в интернете. Администрация дала ответ.Власти города со ссылкой на экологов заявляют, что эти водоросли очень полезны для акватории моря. Более того, выбрасывать или утилизировать морскую траву категорически запрещено. Неприятный запах сероводорода, который выделяет сухая камка, является мощным природным средством для предотвращения развития патологических микроорганизмов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пляжей открыты в СевастополеКачество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораВ Крыму развеяли новый фейк о закрытии пляжей
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керчь, керченский пролив, черное море, природа, экология, администрация керчи, новости крыма
Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже

Обилие водорослей на пляже "Московский" в Керчи является естественным процессом – власти

18:41 21.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВодоросли на пляже
Водоросли на пляже - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Обилие водорослей на пляже "Московский", одном из двух официально разрешенных для купания в Керчи, в городской администрации объяснили естественным процессом.
Информация с жалобами от местных жителей, что на этот пляж выбросило много морских водорослей, называемых камкой, и просьба убрать их с берега и воды появилась в интернете. Администрация дала ответ.

"Эта морская трава встречается по всему побережью Черного моря. Волны выбрасывают водоросли на берег, где они постепенно собираются. Появление камки на нашем побережье – вполне естественный процесс, свойственный нашей экологической системе", – объяснили в пресс-службе администрации Керчи.

Власти города со ссылкой на экологов заявляют, что эти водоросли очень полезны для акватории моря. Более того, выбрасывать или утилизировать морскую траву категорически запрещено. Неприятный запах сероводорода, который выделяет сухая камка, является мощным природным средством для предотвращения развития патологических микроорганизмов.

"При высокой температуре воды камка становится незаменимым санитаром моря, буквально убивая микроорганизмы в воде. Таким образом, сохраняется природная среда акватории Керченского пролива и всего Черного моря", – уточняют в администрации Керчи.

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КерчьКерченский проливЧерное мореПриродаЭкологияАдминистрация КерчиНовости Крыма
 
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