https://crimea.ria.ru/20240621/gde-v-sevastopole-v-pyatnitsu-ne-budet-sveta-grafik-otklyucheniy-1138250441.html

Где в Севастополе в пятницу не будет света: график отключений

Где в Севастополе в пятницу не будет света: график отключений - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Где в Севастополе в пятницу не будет света: график отключений

Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе в пятницу. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T07:38

2024-06-21T07:38

2024-06-21T07:38

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе в пятницу. Об этом сообщает Севастопольэнерго."Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ", - объясняют на предприятии.Без света будут:- с 10.00 до 13.00 ул. Сапунгорская, 34, ресторан "Шайба",- с 09.00 до 16.00 ул. Коробкова, 14, 20-28, пр-д. Коробкова, 2-38, 1-31, 60-А, 40-56, 60, ул. Короленко, 16, 24, 45-А, 41-А, 43-А, 23-43, 47, 57, ул. Лобанова, 22-24, ул. Нины Ониловой, 52-60, 55-61, ул. Якова Иванова, 19,- с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа пр-д Бастионный, 2-8, 1-9, пр-д Лобанова, 2-10, 3-21, ул. Николая Музыки, 45-55, пр-д Якова Иванова, 2-14, 1-17, ул. Короленко, 32, 49.Также временно электричество будет отключено: ул. Тараса Шевченко, 4-А, ул. Щитовая, 26-А/2, 42-А, 1-В/2, 6-А, 42-А/2, 1, 13/1, 11-Б, 31-А, 17-А, 23-А/1, 3-А, ул. Парковая, 18-А, 2694-кад, 2600, 2695-кад, ул. Красивая, 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б, 42, 46, ул. Волнистая, 40, 39, 53, 57-61, СТ "Энтузиаст", 35.Без электроэнергии временно останутся в пятницу: ул. Археологическая, 12-18, 15-25, ул. Виктора Янова, 66, 74-76, 84, 1756, 67, 73, ул. Авиационная, 19-21, 38, 42, б-р Античный, 34.Временное отключение света пройдет в ряде садовых товариществ: СТ "Декоративное", 4, 20, 44, 226, 1056, 1, 4, 9, 39, 425, СТ "Кипарис", 30-А, 35, 5, 9, 42, 7, СТ "Ветерок", 956, СТ "Морское", 12, СТ "Специалист", 4, СТ "Рябинушка", 54, 58, 64, 72-74, 63-67, 71, 33/214, 202-А, 42-А, 33/214-А, 30, 199-А, 223-А, 5-А, 203-А, 11, 31, 12, СТ "Незабудка", 9.Не будет электричества по адресам: ЗАО "С.Перовской", к. 1914, к. 1912, 1922-1924, 2278, 2, к. 1913, к. 1911, 29, 1923, 2057, 230, пай. 666-2, 470, 482-486, 528, 544, 564, 574-57, 61, 467, 479, 535, 577, 583, 591, ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18, 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167, ул. Летчика Мордина, 4-10, ул. Летчика Канарева, 6-10, 20-24, 28, 17, 17-А, 1-3, 15, 19, 31, ул. Летчика Старикова, 10, 14-16, 20, 648, 27-А, 27-43, 649, пр-д Хуторский, 950, 15-21, 29, 949, ул. Летчика Алексеева, 1-3, 7, 13-15, ТСН "Усть-Бельбек", 300.Без света временно будут абоненты нескольких адресов поселка Любимовка: ул. Федоровская, 836, 183-А, 151-А, 149-А, 151-Б, 167-А, 14, 8-А, ул. 1-я линия, 54-А, 52-56, 64, 67, ул. 2-я линия, 66, 70, 80, 86, 863, туп. Короткий, 2-14, 9-А, 1-9, ул. Южногородская, 2-30, 17-А, 15-А, 9-17, пер. Пушкарский, 2-Б, 4/1, 4-А, 6-18, 26, 1-17, пер. Южногородской, 2-10, 5-А, пр-д Данковский, 8-А, 4-12, пер. Речной, 2-48, 68, 3-27.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуНа востоке Крыма отремонтируют старые и построят новые ЛЭПКрым обновил рекорд потребления электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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