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Брифинг Сергея Лаврова: основные заявления - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Брифинг Сергея Лаврова: основные заявления
Брифинг Сергея Лаврова: основные заявления - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Брифинг Сергея Лаврова: основные заявления
В чем смысл конференции в Швейцарии, почему Украина теряла территории и как НАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности: РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T13:13
2024-06-21T13:17
сергей лавров
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
политика
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
швейцария
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В чем смысл конференции в Швейцарии, почему Украина теряла территории и как НАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности: об этих и других заявлениях, сделанных главой МИДа РФ Сергеем Лавровым на брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ – в подборке РИА Новости Крым.Об Украине и неудачных переговорахРоссийская сторона надеется, что на Западе еще есть политические силы, которые понимают, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Киев теряет территории, заявил глава МИД РФ.Глава МИД напомнил, что первая попытка урегулировать конфликт, который только начинался на востоке Украине, была предпринята еще в феврале 2014 года, когда была достигнута договоренность между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Тогда соглашение было подписано, но "на утро оппозиция при потакании, а то и при активной роли Запада, Вашингтона, по крайней мере, срывает эту договоренность, объявляет санкции против русского языка, объявляет крымчан нарушителями неких правил и начинается тот этап, который длился целый год до заключения минских соглашений".По словам Лаврова, следующий этап, когда в очередной раз был упущен шанс сохранить территориальную целостность Украины – это стамбульские договоренности апреля 2022 года. Именно эти договоренности гарантировали Киеву территориальную целостность, но на основе тех реалий, которые сложились тогда. Однако западные покровители Зеленского запретили ему подписывать эти документы.По мнению главы внешнеполитического ведомства, если бы в феврале 2014 года не сорвалось соглашение между оппозицией и Януковичем, Украина оставалась бы в границах 1991 года."Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность", – заявил Лавров.И признался, что перестал следить за заявлениями украинского МИДа, потому что "анализировать их невозможно".О НАТО и вопросах безопасностиНАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности, в альянсе хотят единолично решать вопросы стабильности в Евразии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.О смысле конференции в ШвейцарииПо мнению Лаврова, смысл конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы" Зеленского, но Киев понял, что "мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России"."Тогда по ходу дела они быстренько поменяли повестку дня, выбросили на первый план вопросы продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарные вопросы, считая, что такой безобидный набор вопросов позволит заручиться максимальным количеством подписантов. И тоже не получилось", – отметил министр.Заявления о необходимости пригласить Москву на саммит по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, зачем собирались без нее участники конференции в Швейцарии.Он добавил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом."Так с нами нельзя разговаривать, если они этого не понимают. Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", – объяснил министрО возможном выходе Армении из ОДКБПо словам главы МИД России, Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел ОДКБ не обсуждались."Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало", – заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.О диалоге с талибами** по борьбе с терроризмомВ ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, сказал Сергей Лавров.Необходимо наладить более устойчивый и предметный диалог с правительством талибов**, которые фактически контролируют страну, добавил Лавров.* запрещенная в РФ террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также на РИА Новости Крым:Появятся ли солдаты КНДР в зоне украино-российского конфликта – ПутинПутин предсказал ближайшую судьбу ЗеленскогоПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна
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сергей лавров, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, швейцария, украина, нато
Брифинг Сергея Лаврова: основные заявления

Брифинг Лаврова по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ

13:13 21.06.2024 (обновлено: 13:17 21.06.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел ОДКБ
Заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В чем смысл конференции в Швейцарии, почему Украина теряла территории и как НАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности: об этих и других заявлениях, сделанных главой МИДа РФ Сергеем Лавровым на брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ – в подборке РИА Новости Крым.

Об Украине и неудачных переговорах

Российская сторона надеется, что на Западе еще есть политические силы, которые понимают, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Киев теряет территории, заявил глава МИД РФ.
"Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению со стороны России, в виде инициативы президента Путина от 14 июня. Пусть делают выводы. Не сомневаюсь, что серьезные политики (на Западе – ред.), а кое-где еще они остались, они понимают необходимость включить свои интеллектуальные и дипломатические способности и начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзиях", – сказал Лавров.
Глава МИД напомнил, что первая попытка урегулировать конфликт, который только начинался на востоке Украине, была предпринята еще в феврале 2014 года, когда была достигнута договоренность между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Тогда соглашение было подписано, но "на утро оппозиция при потакании, а то и при активной роли Запада, Вашингтона, по крайней мере, срывает эту договоренность, объявляет санкции против русского языка, объявляет крымчан нарушителями неких правил и начинается тот этап, который длился целый год до заключения минских соглашений".
По словам Лаврова, следующий этап, когда в очередной раз был упущен шанс сохранить территориальную целостность Украины – это стамбульские договоренности апреля 2022 года. Именно эти договоренности гарантировали Киеву территориальную целостность, но на основе тех реалий, которые сложились тогда. Однако западные покровители Зеленского запретили ему подписывать эти документы.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, если бы в феврале 2014 года не сорвалось соглашение между оппозицией и Януковичем, Украина оставалась бы в границах 1991 года.
"Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность", – заявил Лавров.
И признался, что перестал следить за заявлениями украинского МИДа, потому что "анализировать их невозможно".

О НАТО и вопросах безопасности

НАТО будет препятствовать процессам формирования евразийской структуры безопасности, в альянсе хотят единолично решать вопросы стабильности в Евразии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве", – сказал Лавров.

О смысле конференции в Швейцарии

По мнению Лаврова, смысл конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы" Зеленского, но Киев понял, что "мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России".
"Тогда по ходу дела они быстренько поменяли повестку дня, выбросили на первый план вопросы продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарные вопросы, считая, что такой безобидный набор вопросов позволит заручиться максимальным количеством подписантов. И тоже не получилось", – отметил министр.
Заявления о необходимости пригласить Москву на саммит по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, зачем собирались без нее участники конференции в Швейцарии.
"Заявление о том, что Россию надо обязательно приглашать – эти заявления делали многие участники "швейцарской сходки". Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?" – обратился к западникам Лавров.
Он добавил, что если Россию позовут тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит Москве, то это станет очередным ультиматумом.
"Так с нами нельзя разговаривать, если они этого не понимают. Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", – объяснил министр

О возможном выходе Армении из ОДКБ

По словам главы МИД России, Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел ОДКБ не обсуждались.
"Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало", – заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

О диалоге с талибами** по борьбе с терроризмом

В ОДКБ преобладает мнение о необходимости наладить более предметный диалог с властями Афганистана по вопросам борьбы с терроризмом, сказал Сергей Лавров.

"Я упоминал об угрозах, которые продолжат исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур. Правительство талибов** ("Талибан"**) с этими террористическими группировками ведет борьбу. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие", – сказал министр.

Необходимо наладить более устойчивый и предметный диалог с правительством талибов**, которые фактически контролируют страну, добавил Лавров.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Сергей ЛавровОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)НовостиПолитикаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияШвейцарияУкраинаНАТО
 
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