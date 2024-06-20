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Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T09:14
2024-06-20T09:14
2024-06-20T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
На Крымском мосту со стороны Кубани начала расти очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.