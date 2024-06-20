https://crimea.ria.ru/20240620/ochered-na-krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-1138232006.html

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T09:14

2024-06-20T09:14

2024-06-20T09:14

крымский мост

крым

новости крыма

керчь

тамань

логистика

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_c07cfe466a7f5700774c79eefa1ce6e4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт