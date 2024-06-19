https://crimea.ria.ru/20240619/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-sredu-grafik-otklyucheniy-1138200561.html

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Несколько районов Севастополя останутся в среду без света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T07:58

2024-06-19T07:58

2024-06-19T07:58

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СИМФЕРПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Несколько районов Севастополя останутся в среду без света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго.Подачу электроэнергии ограничат на следующих улицах:с 09.30 до 11.30 - ул. Комбрига Потапова, 22,с 11.30 до 12.30 - ул. Генерала Лебедя, 35-А, 37-А, 33-Б, 29-А, 29-Б, 31-43,с 12.30 до 14.00 - ул. Коммунистическая, 50,с 14.30 до 16.00 - ул. Тараса Шевченко, 12,с 10.00 до 13.00 - ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11, ул. 2-я линия Бомбор, 18-20, 32-40, 53-97, ул. Пластунская, 48-80, 96, 35-65, ул. Пластунская, 100-А, 98, 104, ул. Стрелковая, 2-22, 1-23.Также с 09.00 до 17.00 свет отключат на час-полтора по адресам: ул. Хрусталева, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ "Камаз", 30, 62, 68, 916, уч. 93, 27 ,89, 1050, ул. Балаклавское шоссе, 38-А, 38-В, 38, ул. 5 км Балаклавского шоссе, 42, ул. Пехотная, 30, ул. Дубравная, 26,11,19, ул. Сельская, 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2 ,2, 4-А/3, ул. Камышовое шоссе, 1-Д, ул. Еловая, 10, 8-А, 8, ул. Городское Шоссе, 20, 15-А, 27-В, 27-А, 21, 25, ул. Привольная, 4-А.Временно без света в среду будут: б-р Гераклейский, 6-А, 14-А, 2-А, 8-А, 14/1, 30-А, 16, ул. Босфорская, 26-А, 30-А, 4-6, 10-16, 20-34, 25-А, 1, 27-31, 37-47, ул. Романтиков, 1-15, 2-22, ул. Липранди, 2-4, 5-11, 15-23, ул. Рыбальченко, 2-12, ул. Марсовая, 17-21, 25, пр-д Вербеновый, 34-36, пр-д Лавандовый, 15-19, пер. Хризантем, 6.Ограничат подачу электроэнергии в том числе следующим абонентам: СТ "Кипарис", 30-А, 35, 5, 9, СТ "Ветерок", 956, СТ "Морское", 12, СТ "Вагонник", 102, 3, 31, 101, Юхарина балка, 6, 274, 13.Дома в селе Орловка также будут временно обесточены: ул. Енисейская, 32-А, 12, 22, 30-38, 42, 5-Б, 5-А, 3-5, 17-19, 1089, ул. Камская, 16-А, 2, 12-20, 26, 30-40, 1098, кад. 1097, 1, 11, 15-21, 29, 33-41, 9, ул. Землянского, 8, 12, 18, 1078, 1-11, пер. Багряный, 6, туп. Прямой, 2, 4, Качинское шоссе, 22-А/3, 22-А/2, ул. Клубная, 2, 10, 13-А, 1-27, ул. Приморская, 52-А, 22-40, 40-52, 62, 78, 47-А, 45-Б, 49-Б, 49, ул. Дорожная, 26,19-25.Отключение электричества пройдет 19 июня в с/з Софьи Перовской, 34, 38, 102-104, 110, 116-118, 134, 7, 53, 95, 109-111, 121-123, 131, 13, ул. Челюскинцев, 138/45, 138/51, 138/43, 199, ЗАО "С.Перовской", 186, 244, 882, 1494, 7, 179, 381, 747, 877.Несколько адресов в поселке Любимовка тоже останутся временно без света: ул. Летчика Денисова, 27-29, 35, 39, ул. 1- линия, 770, 35-37, 47, ул. 2- линия, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1, ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659, пр-д Федоровский, 402.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуКрым обновил рекорд потребления электроэнергии"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

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