Рейтинг@Mail.ru
Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240617/yaltinets-vzyal-4-milliona-za-remont-i-nichego-ne-sdelal-delo-ushlo-v-sud-1138172753.html
Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд
Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд
В Ялте мужчина в течение года брал с людей деньги за невыполненные строительные и отделочные работы, его жертвами стали шесть человек, а сумма ущерба составила... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T20:54
2024-06-17T20:54
ялта
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
происшествия
строительство
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Ялте мужчина в течение года брал с людей деньги за невыполненные строительные и отделочные работы, его жертвами стали шесть человек, а сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Незаконные действия обвиняемого выявлены и пресечены правоохранителями.В настоящее время уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступленийВ России раскрываемость убийств достигла исторического максимумаНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, строительство, суд
Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд

В Ялте будут судить мастера за невыполненные строительные работы на 4 миллиона рублей

20:54 17.06.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Ялте мужчина в течение года брал с людей деньги за невыполненные строительные и отделочные работы, его жертвами стали шесть человек, а сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"По версии следствия, обвиняемый в период с 2021 года по 2022 год получал от потерпевших денежные средства за выполнение строительных и отделочных работ в квартирах, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Действиями мужчины шести потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Незаконные действия обвиняемого выявлены и пресечены правоохранителями.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников
 
ЯлтаПрокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаПроисшествияСтроительствоСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Главное за день: 17 июня
21:14Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник
20:54Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд
20:32ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей
20:11Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
19:52Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ
19:31РФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
19:10Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
18:52ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
18:37Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку
18:2912 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник
18:07В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
17:40Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма
17:31Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе
17:18Флот проводит учения в Севастополе
17:12Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела – Кремль
16:47Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ
16:37Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха
16:17В России увеличили размер прожиточного минимума
16:04В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек
Лента новостейМолния