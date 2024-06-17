https://crimea.ria.ru/20240617/yaltinets-vzyal-4-milliona-za-remont-i-nichego-ne-sdelal-delo-ushlo-v-sud-1138172753.html

Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд

Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд

В Ялте мужчина в течение года брал с людей деньги за невыполненные строительные и отделочные работы, его жертвами стали шесть человек, а сумма ущерба составила... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T20:54

2024-06-17T20:54

2024-06-17T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Ялте мужчина в течение года брал с людей деньги за невыполненные строительные и отделочные работы, его жертвами стали шесть человек, а сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Незаконные действия обвиняемого выявлены и пресечены правоохранителями.В настоящее время уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступленийВ России раскрываемость убийств достигла исторического максимумаНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, строительство, суд