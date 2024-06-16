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В Севастополе остановили морское сообщение

В Севастополе остановили морское сообщение - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В Севастополе остановили морское сообщение

В Севастополе в воскресенье приостановили курсирование морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T11:13

2024-06-16T11:13

2024-06-16T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье приостановили курсирование морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщили в городском дептрансе.В ночь на субботу на Крымский полуостров обрушились сильные ливни с грозами, обусловленные прохождением над Черным морем южного циклона.Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить его планировали к 22:00 15 июня. Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.Значительных подтоплений на территории республики не зафиксировано, пострадавших нет.При этом в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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