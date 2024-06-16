В Севастополе остановили морское сообщение
В Севастополе приостановили движение парома и катера из-за погоды
11:13 16.06.2024 (обновлено: 11:15 16.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье приостановили курсирование морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром и катер на линии "Радиогорка - Артбухта" временно не осуществляют движение", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу на Крымский полуостров обрушились сильные ливни с грозами, обусловленные прохождением над Черным морем южного циклона.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить его планировали к 22:00 15 июня. Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.
По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.
Значительных подтоплений на территории республики не зафиксировано, пострадавших нет.
При этом в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.