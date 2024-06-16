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Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов

Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов

В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат гранты на реализацию социальных проектов в городе. Об этом по итогам второго конкурса Фонда президентских... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T16:41

2024-06-16T16:41

2024-06-16T16:42

севастополь

михаил развожаев

фонд президентских грантов

деньги

семья

патриотическое воспитание

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат гранты на реализацию социальных проектов в городе. Об этом по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что общая сумма грантов превысила 16 миллионов рублей. Поддержку получат проекты, направленные на социальную поддержку и защиту граждан, семьи материнства, отцовства и детства, охрану здоровья. пропаганду здорового образа жизни и сохранение исторической памяти.В списке победителей также есть патриотические и исторические проекты.Накануне сообщалось, что проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропыВ тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсковМалый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, фонд президентских грантов, деньги, семья, патриотическое воспитание, общество, новости крыма