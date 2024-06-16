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Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов
Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов
В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат гранты на реализацию социальных проектов в городе. Об этом по итогам второго конкурса Фонда президентских... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T16:41
2024-06-16T16:42
севастополь
михаил развожаев
фонд президентских грантов
деньги
семья
патриотическое воспитание
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат гранты на реализацию социальных проектов в городе. Об этом по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что общая сумма грантов превысила 16 миллионов рублей. Поддержку получат проекты, направленные на социальную поддержку и защиту граждан, семьи материнства, отцовства и детства, охрану здоровья. пропаганду здорового образа жизни и сохранение исторической памяти.В списке победителей также есть патриотические и исторические проекты.Накануне сообщалось, что проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропыВ тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсковМалый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
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севастополь, михаил развожаев, фонд президентских грантов, деньги, семья, патриотическое воспитание, общество, новости крыма
Для зашиты семьи и истории: Севастополь получит 16 млн рублей грантов

В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат 16 млн рублей президентских грантов

16:41 16.06.2024 (обновлено: 16:42 16.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь летом
Севастополь летом - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе 11 некоммерческих организаций получат гранты на реализацию социальных проектов в городе. Об этом по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что общая сумма грантов превысила 16 миллионов рублей. Поддержку получат проекты, направленные на социальную поддержку и защиту граждан, семьи материнства, отцовства и детства, охрану здоровья. пропаганду здорового образа жизни и сохранение исторической памяти.
"Среди проектов, которые поддержал фонд, — проект "Особенная семья", призванный помочь семьям, в которых воспитывают детей с особенностями развития; проект "Я расправляю крылья!", направленный на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проект семейного клуба "Берегиня", где проводят совместные мероприятия, в которых можно участвовать целыми семьями. Считаю, что это важные и нужные проекты, тем более — в Год семьи", - перечислил Развожаев.
В списке победителей также есть патриотические и исторические проекты.
"Например, гранты выиграли молодежный медиатурнир #10летМЫвместеСЕВАСТОПОЛЬ, который поможет привлечь юношей и девушек к изучению истории родного города, и проект "Крымская война. Защитники Севастополя" — это целый комплекс мероприятий по популяризации героев Первой обороны Севастополя, одним из ключевых событий которого станет исторический фестиваль", - добавил губернатор.
Накануне сообщалось, что проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей.
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СевастопольМихаил РазвожаевФонд президентских грантовДеньгисемьяПатриотическое воспитаниеОбществоНовости Крыма
 
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