https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskaya-pvo-sbila-polsotni-dronov-vsu-i-chetyre-aviabomby-hammer-1138134714.html

Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer

Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer

Российские средства ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили 54 украинских беспилотника, а также четыре авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T14:16

2024-06-15T14:16

2024-06-15T14:16

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

авиабомба hammer

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_45f05464605e515bfd9f88e4257bda00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили 54 украинских беспилотника, а также четыре авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковМинус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer, himars