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Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer
Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer
Российские средства ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили 54 украинских беспилотника, а также четыре авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T14:16
2024-06-15T14:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
авиабомба hammer
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили 54 украинских беспилотника, а также четыре авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковМинус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
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Новости
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer, himars
Российская ПВО сбила полсотни дронов ВСУ и четыре авиабомбы Hammer

Силы ПВО России уничтожили 54 украинских беспилотника и четыре авиабомбы Hammer за сутки

14:16 15.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили 54 украинских беспилотника, а также четыре авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", – говорится в сообщении.

За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 106 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Авиабомба HammerHIMARS
 
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