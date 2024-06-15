https://crimea.ria.ru/20240615/elektrosnabzhenie-vosstanovleno-vo-vsekh-naselennykh-punktakh-kryma-1138134385.html

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма

Во всех населенных пунктах Крыма восстановлено электроснабжение после сбоев, возникших из-за сильных ливней и гроз, обрушившихся на полуостров в ночь на... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T13:33

2024-06-15T13:33

2024-06-15T13:39

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электричество

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электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Во всех населенных пунктах Крыма восстановлено электроснабжение после сбоев, возникших из-за сильных ливней и гроз, обрушившихся на полуостров в ночь на субботу. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.И добавил, что для оперативной отработки поступающих заявок на горячую линию кол-центра "Крымэнерго" привлечены 16 человек. За период с 20:00 часов 14.06 до 12:00 часов 15.06 была принята 1471 заявка. Также заявки принимаются и обрабатываются руководством структурных подразделений РЭС (номера телефонов размещены на сайте ГУП РК "Крымэнерго").Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выпало больше всего осадковКрым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихиюВ Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня

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2024

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