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Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
Во всех населенных пунктах Крыма восстановлено электроснабжение после сбоев, возникших из-за сильных ливней и гроз, обрушившихся на полуостров в ночь на... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T13:33
2024-06-15T13:33
2024-06-15T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Во всех населенных пунктах Крыма восстановлено электроснабжение после сбоев, возникших из-за сильных ливней и гроз, обрушившихся на полуостров в ночь на субботу. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.И добавил, что для оперативной отработки поступающих заявок на горячую линию кол-центра "Крымэнерго" привлечены 16 человек. За период с 20:00 часов 14.06 до 12:00 часов 15.06 была принята 1471 заявка. Также заявки принимаются и обрабатываются руководством структурных подразделений РЭС (номера телефонов размещены на сайте ГУП РК "Крымэнерго").Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выпало больше всего осадковКрым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихиюВ Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
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Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма – минэнерго
13:33 15.06.2024 (обновлено: 13:39 15.06.2024)