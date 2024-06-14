https://crimea.ria.ru/20240614/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh--1138119111.html

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:58

2024-06-14T19:58

2024-06-14T20:05

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка. В течение дня военные трижды проводили учения в городе.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма