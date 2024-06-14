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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T19:58
2024-06-14T20:05
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка. В течение дня военные трижды проводили учения в городе.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
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Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных

В Севастополе флот проводит учения со стрельбой – Развожаев

19:58 14.06.2024 (обновлено: 20:05 14.06.2024)
 
© Анна ПетроваВечер у моря в Севастополе
Вечер у моря в Севастополе
© Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
И добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.
В течение дня военные трижды проводили учения в городе.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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