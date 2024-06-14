https://crimea.ria.ru/20240614/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya-svyazana-s-ucheniyami-voennykh--1138119111.html
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T19:58
2024-06-14T19:58
2024-06-14T20:05
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1f/1121291945_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_5e68326d6f7d83a6867686a610d7e96e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка. В течение дня военные трижды проводили учения в городе.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1f/1121291945_92:0:908:612_1920x0_80_0_0_24b23ba09e596f2984e2a90e4fc36192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Материал дополняется
Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой – Развожаев
19:58 14.06.2024 (обновлено: 20:05 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов. В связи с этим вечером в пятницу в разных районах города может быть слышна стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в Telegram.
И добавил, что в городе сохраняется спокойная обстановка.
В течение дня военные трижды проводили учения
в городе.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.