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В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
Военные учения проводятся в пятницу утром в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T10:45
2024-06-14T10:45
2024-06-14T10:46
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Военные учения проводятся в пятницу утром в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточняет, что в городе все спокойно. Накануне учения со стрельбой проходили в Феодосии.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинФлот проводит учения со стрельбой в СевастополеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
Тренировки со стрельбой проводятся в Севастополе
10:45 14.06.2024 (обновлено: 10:46 14.06.2024)