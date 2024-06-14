https://crimea.ria.ru/20240614/v-sevastopole-slyshna-strelba-vlasti-obyasnili-prichinu-1138104032.html

В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину

В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 14.06.2024

В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину

Военные учения проводятся в пятницу утром в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T10:45

2024-06-14T10:45

2024-06-14T10:46

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Военные учения проводятся в пятницу утром в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточняет, что в городе все спокойно. Накануне учения со стрельбой проходили в Феодосии.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинФлот проводит учения со стрельбой в СевастополеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)