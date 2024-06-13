https://crimea.ria.ru/20240613/v-sevastopole-v-chetverg-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1138037780.html

В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов

В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 13.06.2024

В Севастополе в четверг отключат свет: список адресов

Временное отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя 13 июня. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T06:39

2024-06-13T06:39

2024-06-13T06:39

севастополь

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электроэнергия

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя 13 июня. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 09.00 до 14.00 без света останутся абоненты по адресам: Юхарина балка 78-80, 222, 125, 173, 203, 6, 8, ТСН "Рябинушка" 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 92-94, 98, 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 217-А, улица Фиолентовское шоссе 89/167, СНТ "Ветерок" 12-А, 32-А, 26-А, 4, 10, 18, 22-24, 3, 37-А, 47-А, 1, 7-9, 13-27, 33-35, 39, СНТ "Чайка" 54.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора электричество отключат в СТ "Икар-3" 26, 34, 38, 1014-1016, 3, 7, 21, 1071, СТ "Ригель" 419-А, СТ "Икар-2" 52, 292, 273, 421, а также на улицах: Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11-13, 21, 29, 37, 597, Композитора Боголепова 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, 1291, 1299, Геннадия Черкашина 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-7, 15, 87, 29-В, 25-А.Временное отключение электроэнергии коснется также абонентов по адресам: тупик Хвойный 4-6, 3, 5, улица Григория Поженяна 12-16, 20-22, 1, 17-19, 23-25, 31, СНТ "Победа" 4, 8-16, 1074, 1312, 3-5, 11-13, 19, 1123, улица Эдуарда Асадова 12, 20-28, 9, 13, 21, переулок 1-ый Хвойный 4-8, 12, 16-18, 3, Камышовое шоссе 642, 652, 684, 1258, 661, 669, 1266, 701, улица Писателя Аверченко 12-16, 20, 28-34, 800, 17-19, 29, переулок 2-й Хвойный 2-А, 3, а также улицы Поэта Сельвинского 4, 8, 16-22, 26, 19/2, 3, 7-9, 13-15, 21, Петра Градова 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13-19, 23, 27, 35.Кроме того, временно подачу электричества приостановят абонентам: СНТ"Сапун-гора" 1168, 1186, 1216, 1230, 1418, 1649, 1225, 1249, 1389, 1403, 1433, улицы Владимира Папидзе 12, 20, 27, Павла Елисова 28, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова 28, 31, Летчицы Бершанской 28, 57, Ильи Поликахина, 16, Подполковника Баранова 43, переулки Блиндажный 1-3, 9, Кирьянова, 32, 33-А. С 13 по 19 июня с 08:30 до 17:30 света не будет по улицам: Игнатия Шевченко 26-28, 32-36, 2-я линия Бомбор 12, 42-44, Даши Севастопольской 4-38, 1-35, Пластунская 100-А, 82-94, 100-102, 106-126, 67-105.При этом на предприятии уточняют, что 12 и 14 июня работы проводиться не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуКрым обновил рекорд потребления электроэнергии"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

севастополь

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