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Перед Крымским мостом выросла очередь
Перед Крымским мостом выросла очередь - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Перед Крымским мостом выросла очередь
По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T07:22
2024-06-13T07:22
2024-06-13T07:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
Перед Крымским мостом выросла очередь
В очереди на Крымский мост стоят 85 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.