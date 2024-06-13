https://crimea.ria.ru/20240613/pered-krymskim-mostom-vyrosla-ochered-1138067704.html

Перед Крымским мостом выросла очередь

Перед Крымским мостом выросла очередь - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Перед Крымским мостом выросла очередь

По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T07:22

2024-06-13T07:22

2024-06-13T07:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. По состоянию на 7 часов утра четверга в очереди перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 85 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым