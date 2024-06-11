https://crimea.ria.ru/20240611/glavnye-novosti-kryma-11-iyunya-1138043576.html

Главные новости Крыма: 11 июня

Главные новости Крыма: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Главные новости Крыма: 11 июня

В Крыму строится новая трасса для сокращения времени в пути. Села Симферопольского района обеспечат водой. Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили награды. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T22:03

2024-06-11T22:03

2024-06-11T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Крыму строится новая трасса для сокращения времени в пути. Села Симферопольского района обеспечат водой. Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили награды. Развеян фейк о закрытии пляжей на полуострове. Следственный комитет проверяет видео с фактом насилия над ребенком в детском саду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая трасса в обход АлуштыВ Крыму идет строительство новой трассы Донское – Перевальное – Алушта. Она позволит сократить время пути из Керчи в Ялту. После окончанияи работ можно будет с "Тавриды" доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора. Или же, двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе, сократить путь в обход Алушты примерно на час.Скважины для воды в Симферопольском районеСела Симферопольского района планируют обеспечить водой в течение ближайших двух лет. На бурение скважин выделят 44 миллиона рублей. В первую очередь работы проведут в населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Где же требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.Награды для сотрудников "Россия сегодня" в КрымуГосударственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК в преддверии Дня России отмечены сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекта Анна Дятлова. Шеф-продюсеру радиоэфира "Спутник в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок – часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.Фейк о закрытии пляжей в КрымуСоветник главы республики Олег Крючков развеял очередной фейк, сообщив, что Интернет-сообщения о закрытии пляжей в Крыму якобы от имени МЧС, МВД и представителей крымской власти не соответствуют действительности. По его словам, враг засыпает фейками крымское информационное пространство в преддверии Дня России.Насилие над ребенком в детском садуИнформацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя проверяют сотрудники Следственного комитета. О противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.

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https://crimea.ria.ru/20240611/sdelano-v-rossii-v-simferopole-otkrylas-fotovystavka-rossii-segodnya-1138018600.html

https://crimea.ria.ru/20240611/na-uchastke-dorogi-yalta--sevastopol-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-remonta-1138038544.html

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симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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