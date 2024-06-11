Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/glavnye-novosti-kryma-11-iyunya-1138043576.html
Главные новости Крыма: 11 июня
Главные новости Крыма: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Главные новости Крыма: 11 июня
В Крыму строится новая трасса для сокращения времени в пути. Села Симферопольского района обеспечат водой. Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили награды. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T22:03
2024-06-11T22:03
главное за день
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
вода в крыму
симферопольский район
международная медиагруппа "россия сегодня"
награды
пляжи крыма
олег крючков
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471a828a39b0c1cdda56b07145d9399b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Крыму строится новая трасса для сокращения времени в пути. Села Симферопольского района обеспечат водой. Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили награды. Развеян фейк о закрытии пляжей на полуострове. Следственный комитет проверяет видео с фактом насилия над ребенком в детском саду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая трасса в обход АлуштыВ Крыму идет строительство новой трассы Донское – Перевальное – Алушта. Она позволит сократить время пути из Керчи в Ялту. После окончанияи работ можно будет с "Тавриды" доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора. Или же, двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе, сократить путь в обход Алушты примерно на час.Скважины для воды в Симферопольском районеСела Симферопольского района планируют обеспечить водой в течение ближайших двух лет. На бурение скважин выделят 44 миллиона рублей. В первую очередь работы проведут в населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Где же требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.Награды для сотрудников "Россия сегодня" в КрымуГосударственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК в преддверии Дня России отмечены сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекта Анна Дятлова. Шеф-продюсеру радиоэфира "Спутник в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок – часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.Фейк о закрытии пляжей в КрымуСоветник главы республики Олег Крючков развеял очередной фейк, сообщив, что Интернет-сообщения о закрытии пляжей в Крыму якобы от имени МЧС, МВД и представителей крымской власти не соответствуют действительности. По его словам, враг засыпает фейками крымское информационное пространство в преддверии Дня России.Насилие над ребенком в детском садуИнформацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя проверяют сотрудники Следственного комитета. О противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.
https://crimea.ria.ru/20240611/serpantina-ne-budet-dorogu-na-yaltu-vypryamlyayut-i-sglazhivayut-1138040479.html
https://crimea.ria.ru/20240611/remont-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-na-chto-potratyat-100-millionov-1138037563.html
https://crimea.ria.ru/20240611/sdelano-v-rossii-v-simferopole-otkrylas-fotovystavka-rossii-segodnya-1138018600.html
https://crimea.ria.ru/20240611/na-uchastke-dorogi-yalta--sevastopol-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-remonta-1138038544.html
https://crimea.ria.ru/20240611/zhitel-kryma-poydet-v-koloniyu-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1138035157.html
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_438629cce65f114f7ea3bde8c44b36b4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, вода в крыму, симферопольский район, международная медиагруппа "россия сегодня", награды, пляжи крыма, олег крючков, фейк, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Главные новости Крыма: 11 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 11 июня

22:03 11.06.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Крыму строится новая трасса для сокращения времени в пути. Села Симферопольского района обеспечат водой. Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили награды. Развеян фейк о закрытии пляжей на полуострове. Следственный комитет проверяет видео с фактом насилия над ребенком в детском саду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новая трасса в обход Алушты

В Крыму идет строительство новой трассы Донское – Перевальное – Алушта. Она позволит сократить время пути из Керчи в Ялту. После окончанияи работ можно будет с "Тавриды" доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора. Или же, двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе, сократить путь в обход Алушты примерно на час.
Строительство дороги на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
19:13
Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"

Скважины для воды в Симферопольском районе

Села Симферопольского района планируют обеспечить водой в течение ближайших двух лет. На бурение скважин выделят 44 миллиона рублей. В первую очередь работы проведут в населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Где же требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.
Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе. Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
18:48Нацпроекты в Крыму
Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов

Награды для сотрудников "Россия сегодня" в Крыму

Государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК в преддверии Дня России отмечены сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекта Анна Дятлова. Шеф-продюсеру радиоэфира "Спутник в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок – часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.
В Симферополе открылась фотовыставка медиагруппы Россия сегодня о достижениях страны - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
12:34
Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"

Фейк о закрытии пляжей в Крыму

Советник главы республики Олег Крючков развеял очередной фейк, сообщив, что Интернет-сообщения о закрытии пляжей в Крыму якобы от имени МЧС, МВД и представителей крымской власти не соответствуют действительности. По его словам, враг засыпает фейками крымское информационное пространство в преддверии Дня России.
На участке дороги Ялта – Севастополь из-за ремонта организовано реверсивное движение
17:52
На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта

Насилие над ребенком в детском саду

Информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя проверяют сотрудники Следственного комитета. О противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
15:43
Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
 
Главное за деньНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуВода в КрымуСимферопольский районМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"НаградыПляжи КрымаОлег КрючковФейкСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Главные новости Крыма: 11 июня
21:38Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
21:16Что показал крах партии Макрона – мнение
20:57Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
20:41ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
20:32Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
20:08Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
19:55На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
19:37Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
19:13Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
18:48Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
18:27Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
18:10Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме
17:52На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
17:38Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
17:11Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину
16:38Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
16:18В Крыму развеяли новый фейк о закрытии пляжей
16:03Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
15:52Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
Лента новостейМолния