https://crimea.ria.ru/20240610/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1137989692.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.06.2024

У Крымского моста выросла очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T13:06

2024-06-10T13:06

2024-06-10T13:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

тамань

краснодарский край

керчь

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт, логистика, новости крыма