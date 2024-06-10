https://crimea.ria.ru/20240610/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1137989692.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T13:06
2024-06-10T13:06
2024-06-10T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, тамань, краснодарский край, керчь, транспорт, логистика, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Проезда по Крымскому мосту ждут 38 машин со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в понедельник начала расти очередь из машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 38 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен – очередей у досмотровых пунктов со стороны Керчи нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
.