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Движение машин по "Тавриде" возобновлено
Движение машин по "Тавриде" возобновлено - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Движение машин по "Тавриде" возобновлено
Движение транспорта по трассе "Таврида" под Феодосией в Крыму возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T18:14
2024-06-10T18:14
2024-06-10T18:19
крым
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по трассе "Таврида" под Феодосией в Крыму возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Проезд по автодороге в районе Феодосии был ограничен в 17:46. Причина – ДТП. Автомобильные потоки пустили по дублерам через село Золотое поле. Спустя полчаса последствия аварии были ликвидированы и движение транспорта возобновили.Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Движение машин по "Тавриде" возобновлено
На трассе "Таврида" в Крыму ликвидировали последствия ДТП и открыли движение
18:14 10.06.2024 (обновлено: 18:19 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по трассе "Таврида" под Феодосией в Крыму возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Проезд по автодороге в районе Феодосии был ограничен в 17:46. Причина – ДТП. Автомобильные потоки пустили по дублерам через село Золотое поле. Спустя полчаса последствия аварии были ликвидированы и движение транспорта возобновили.
"Трасса "Таврида" открыта для движения автомобилей в обе стороны", - написал он в Telegram.
Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.