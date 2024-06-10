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Движение машин по "Тавриде" возобновлено

Движение машин по "Тавриде" возобновлено - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Движение машин по "Тавриде" возобновлено

Движение транспорта по трассе "Таврида" под Феодосией в Крыму возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T18:14

2024-06-10T18:14

2024-06-10T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по трассе "Таврида" под Феодосией в Крыму возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Проезд по автодороге в районе Феодосии был ограничен в 17:46. Причина – ДТП. Автомобильные потоки пустили по дублерам через село Золотое поле. Спустя полчаса последствия аварии были ликвидированы и движение транспорта возобновили.Четырехполосная трасса "Таврида" соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяженность магистрали — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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