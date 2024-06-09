https://crimea.ria.ru/20240609/v-sevastopole-voennye-provodyat-trenirovki-so-strelboy-1137981939.html

В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой

В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 09.06.2024

В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой

Флот ЧФ РФ вечером в воскресенье проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T20:05

2024-06-09T20:05

2024-06-09T20:08

михаил развожаев

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Флот ЧФ РФ вечером в воскресенье проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские боевые корабли идут на КубуРоссия и Сирия начали учения в Средиземном море - МинобороныВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма