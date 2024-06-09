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В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 09.06.2024
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой
Флот ЧФ РФ вечером в воскресенье проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T20:05
2024-06-09T20:05
2024-06-09T20:08
михаил развожаев
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Флот ЧФ РФ вечером в воскресенье проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе обстановка спокойная, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские боевые корабли идут на КубуРоссия и Сирия начали учения в Средиземном море - МинобороныВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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михаил развожаев, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой
Флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой – Развожаев
20:05 09.06.2024 (обновлено: 20:08 09.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Флот ЧФ РФ вечером в воскресенье проводит тренировки, поэтому могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.
В городе обстановка спокойная, подчеркнул губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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