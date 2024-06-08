https://crimea.ria.ru/20240608/v-bakhchisarae-investor-predusmotrit-zhile-dlya-uchastnikov-svo-1137952161.html

В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО

В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО

В микрорайоне "Город древних традиций", который инвестор планирует построить в Бахчисарае, смогут получить жилье участники специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T07:39

2024-06-08T07:39

2024-06-08T07:39

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

ветераны сво

помощь бойцам сво

крым

новости крыма

дмитрий скобликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В микрорайоне "Город древних традиций", который инвестор планирует построить в Бахчисарае, смогут получить жилье участники специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава местной администрации Дмитрий Скобликов.Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.Так, по его словам, 8-й микрорайон находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). А второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки. На территории также построят мечеть и гостиничный комплекс, раскрыл детали Скобликов.В начале мая Скобликов также рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайонаПочему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт

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