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В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО
В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО
В микрорайоне "Город древних традиций", который инвестор планирует построить в Бахчисарае, смогут получить жилье участники специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T07:39
2024-06-08T07:39
радио "спутник в крыму"
бахчисарай
ветераны сво
помощь бойцам сво
крым
новости крыма
дмитрий скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В микрорайоне "Город древних традиций", который инвестор планирует построить в Бахчисарае, смогут получить жилье участники специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава местной администрации Дмитрий Скобликов.Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.Так, по его словам, 8-й микрорайон находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). А второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки. На территории также построят мечеть и гостиничный комплекс, раскрыл детали Скобликов.В начале мая Скобликов также рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайонаПочему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
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РИА Новости Крым
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бахчисарай, ветераны сво, помощь бойцам сво, крым, новости крыма, дмитрий скобликов
В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО

В новом микрорайоне Бахчисарая смогут получить жилье участники СВО – Скобликов

07:39 08.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В микрорайоне "Город древних традиций", который инвестор планирует построить в Бахчисарае, смогут получить жилье участники специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава местной администрации Дмитрий Скобликов.
"Инвестор будет прорабатывать специальную программу для участников СВО. Те (из участников СВО – ред.), кто попадет в программу, будут получать в новом микрорайоне жилплощадь", - сказал он.
Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.
Так, по его словам, 8-й микрорайон находится при въезде в город и предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). А второй новый микрорайон, 9-й, появится в живописном месте, в районе водохранилища.
По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки. На территории также построят мечеть и гостиничный комплекс, раскрыл детали Скобликов.
В начале мая Скобликов также рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".
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Радио "Спутник в Крыму"БахчисарайВетераны СВОПомощь бойцам СВОКрымНовости КрымаДмитрий Скобликов
 
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