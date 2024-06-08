https://crimea.ria.ru/20240608/sboi-v-rabote-telegram-nablyudayutsya-i-v-evrope-i-ssha-1137970725.html
Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США
Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США
Сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются не только в России, но и в других государствах, в частности, в США и в странах Европы, следует из данных на сайте РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T22:53
2024-06-08T22:53
2024-06-08T22:54
telegram
сбой в работе телеграм
россия
сша
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются не только в России, но и в других государствах, в частности, в США и в странах Европы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса.Ранее сервис "Мониторинг сбоев" зафиксировал сбой в работе Telegram. Сбой длится уже больше часа.Па данным Downdetector, на сбой в работе мессенджера жалуются пользователи из Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и других стран.Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне также испытывает трудности с доступом к мессенджеру.
https://crimea.ria.ru/20240608/chto-proiskhodit-s-telegram-1137970392.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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telegram, сбой в работе телеграм, россия, сша, европа, новости
Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США
Сбои в работе Telegram наблюдаются не только в РФ, но также в Европе и США - Downdetector
22:53 08.06.2024 (обновлено: 22:54 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются не только в России, но и в других государствах, в частности, в США и в странах Европы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса.
Ранее сервис "Мониторинг сбоев" зафиксировал сбой в работе Telegram. Сбой длится уже больше часа.
Па данным Downdetector, на сбой в работе мессенджера жалуются пользователи из Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и других стран.
Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне также испытывает трудности с доступом к мессенджеру.