https://crimea.ria.ru/20240608/sboi-v-rabote-telegram-nablyudayutsya-i-v-evrope-i-ssha-1137970725.html

Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США

Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Сбои в работе Telegram наблюдаются и в Европе и США

Сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются не только в России, но и в других государствах, в частности, в США и в странах Европы, следует из данных на сайте РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T22:53

2024-06-08T22:53

2024-06-08T22:54

telegram

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются не только в России, но и в других государствах, в частности, в США и в странах Европы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса.Ранее сервис "Мониторинг сбоев" зафиксировал сбой в работе Telegram. Сбой длится уже больше часа.Па данным Downdetector, на сбой в работе мессенджера жалуются пользователи из Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и других стран.Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне также испытывает трудности с доступом к мессенджеру.

https://crimea.ria.ru/20240608/chto-proiskhodit-s-telegram-1137970392.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, сбой в работе телеграм, россия, сша, европа, новости