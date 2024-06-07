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РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024 - РИА Новости Крым, 07.06.2024

РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024

Банк РНКБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма – группой компаний... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:55

2024-06-07T15:55

2024-06-07T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Банк РНКБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма – группой компаний "Скворцово", сообщает пресс-служба кредитной организации.Первое соглашение предполагает совместную реализацию проекта по строительству и модернизации птицеводческого комплекса в селе Северное Раздольненского района Республики Крым. Размер инвестиций банка в проект составит ориентировочно 2,5 миллиарда рублей.Второй меморандум был подписан о сотрудничестве в рамках проекта по строительству и приобретению оборудования для площадок свиноводческих ферм, расположенных в Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Стоимость инвестиций банка в проект составит около 2,4 миллиарда рублей.Как рассказал основатель ГК "Скворцово" Виталий Полищук, реализация подписанных на полях ПМЭФ-2024 соглашений позволит увеличить производство мяса птицы в Крыму и вновь присоединенных регионов России, а также создать конкурентные отношения в этом секторе сельского хозяйства, что положительно скажется на стоимости продукта.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, пмэф, агропромышленный комплекс (апк), крым, новости крыма, виталий полищук, михаил якунин