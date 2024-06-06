https://crimea.ria.ru/20240606/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-chetverg-spisok-adresov-1137876462.html

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

В Севастополе в четверг в нескольких районах города будет временно отключено электричество. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T07:03

2024-06-06T07:03

2024-06-06T07:03

севастополь

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электричество

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электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг в нескольких районах города будет временно отключено электричество. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора отключат свет по адресам: улица Челнокова 22/12-А, 15/15, 15/17, 20/4, 20/7, 20/6, 22-6, 20/1-Б, 14/, 14/15, 14/19, 11155, 16499, бухта Омега 10053, 18213, улицы Борисова 626, Л. Бобковой 1/22, 7/71-Б, Героев Сталинграда 28, Бориса Михайлова 2, 2/2.Также отключение коснется улиц: Камышовое шоссе 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16, 637, Амет-Хана Султана 54-А, 48-А, 48, 54, 58-64, 68, К.697, 23-27, 1199, 1253, Согласия 1-В, 1-В/2, 1-Б, Ирисовая 23-Б, Кольцевая 5-7, 21, Шафрановая 12-14.Без света временно останется село Орлиное, где света не будет по адресам: улицы Тенистая 2-А, 2, 6, 10-12, 16, 468, 1-А, 15-А, 9-А, 5-А, 1-7, 11, Урожайная 16-А, 4-16, 26-28, 34, 38, 42-44, 48, 1, 5, 9-15, 19-31, 41-55, 59, 65, 52, Счастливая 2, 6-12, 24, 36-38, 42-44, 48-56, 54, 9-А, 1-3, 1389, Родниковская 6-В-1, Ласпинская 11/1, 12-А, 42-А, 10-40, 44-52, 892, 15/2, 21-А, 37-А, 7-33, 37-41, Тюкова 87-А/1, 87-Б/1, 87, 91-97, 107-111, переулки Западный 4, 10-16, 32, 3-9, 15, Трактористов, уч.1, Ровный 2-4, 3-5, Байдарский 14, КСП "Красный Октябрь" 58, 583, 518.Подача электроэнергии будет приостановлена по адресам: шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 107-111, 115, улицы Командира Барабаша 6, 5-7, 11-19, Владимира Папидзе 29, 33, Летчицы Литвиновой 59, 1801, Якова Халипа 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, переулки Шкиперский 15-17, 8 Воздушной армии 6-8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731, СТ "Сапун-гора" 1614-А, 1532, 1590, 1594-1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731.Временно без света 6 июня будут абоненты поселка Андреевка (улицы Верхняя 30-38, 358, 43-А, 45-Б, 23-25, 29, 37-43, 43, 49, Усадебная 48, 124, кад.127, 45-Б, 25, 43, 123, СТ "Алмаз", уч.227, 312), села Вишневое (улицы Яны-Эль 13, 877, Амет-Хана Султана 14-А, 2-8, 14-16, 1-3, 7-11, Подгорная 3-А, Дружбы 54-А, 44-46, 52-54, 60, 1388, 1410, 43-45, 53, 59, 1365, 1389, Мира 44, 53-А, 15, 39-59) и поселка Сахарная головка (улица Космонавта Пацаева 51).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВ Крыму модернизируют объекты энергетикиНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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