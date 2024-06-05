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В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов

В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов

В Керчи планируется строительство нового жилого комплекса с сопутствующей социальной инфраструктурой, а также туристско-рекреационного центра с услугами... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T20:11

2024-06-05T20:11

2024-06-05T20:11

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Керчи планируется строительство нового жилого комплекса с сопутствующей социальной инфраструктурой, а также туристско-рекреационного центра с услугами медицинской реабилитации, предварительная стоимость вложений – 7,5 миллиарда рублей. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Как рассказал РИА Новости Крым директор по развитию компании-инвестора "Специализированный застройщик "Инвест-Строй-К" Вадим Сидоров, под строительство жилого комплекса предусмотрено выделение земельного участка площадью 39 гектаров. Проект будет реализовываться совместно с Корпорацией развития Республики Крым.Кроме того, по словам представителя инвестора, на участке площадью 5 гектаров планируется строительство туристско-рекреационного центра, который будет предоставлять медицинские услуги, в том числе реабилитацию, а также разнообразные СПА-процедуры."Говорить о конкретных объемах строительства пока рано, поскольку технико-экономическое обоснование еще находится в разработке. Есть несколько вариантов проекта, все они рабочие, но нужно выбрать оптимальный, чтобы и застройщику было выгодно, и чтобы были учтены интересы республики и ее жителей", – добавил Сидоров.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, пмэф, новости, новости крыма, строительство, благоустройство, городская среда, жилье в крыму